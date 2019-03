Juventus lijdt in Genua eerste competitienederlaag van seizoen

Juventus is er voor de tweede keer dit seizoen niet in geslaagd te winnen van Genoa. Na de 1-1 van eerder dit voetbaljaar in Turijn, liep la Vecchia Signora zondagmiddag in het Stadio Luigi Ferraris tegen een pijnlijke 2-0 nederlaag aan;het eerste Serie A-verlies van het seizoen. Trainer Massimiliano Allegri wijzigde zijn elftal op zes plaatsen en gunde Cristiano Ronaldo rust. Dat bleek een voorbarige keuze, want door doelpunten van Stefano Sturaro en Goran Pandev bleven de punten in de Italiaanse havenstad.

Naast Ronaldo bleven onder meer Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini en Blaise Matuidi ook aan de kant. Juventus had het zonder een aantal smaakmakers dan ook zeer lastig in Genua. De betere kansen waren voor de thuisploeg, die via Christian Kouamé, Antonio Sanabria en Darko Lazovic voor gevaar wist te zorgen. Juventus kon daar weinig tegenover zetten en enkel Paulo Dybala liet zich gelden voor het vijandelijke doel. Vijf minuten voor de thee leek Genoa een strafschop te krijgen, maar na ingrijpen van de VAR werd de bal toch niet op de stip gelegd door arbiter Marco Di Bello.

Ook in het tweede bedrijf hadden de bezoekers het meeste balbezit, maar was Genoa goed voor het doelgevaar. Juve-goalie Mattia Perin, die jarenlang bij Genoa onder de lat stond, hield zijn doel echter schoon. Vervolgens was er opnieuw een belangrijke rol voor de VAR. Dybala dacht zijn ploeg op 0-1 te zetten, maar na het bekijken van de beelden werd de treffer afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de overkant was het wel raak voor Genoa. Een schuiver van Sturaro, ex-speler van Juventus, bleek Perrin te machtig: 1-0. Pandev velde tien minuten voor tijd het definitieve vonnis over Juventus. Op aangeven van Christian Kouamé bepaalde hij de eindstand op 2-0.

Voor Juventus heeft de nederlaag weinig gevolgen in de titelstrijd. Achtervolger Napoli komt zondagavond in actie tegen Udinese en kan het gat met de koploper verkleinen naar vijftien punten. Genoa lijkt zich te hebben verzekerd van nog een seizoen in de Serie A. Stiekem moest de ploeg van trainer Davide Ballardini nog naar beneden kijken, maar door de driepunter van zondag is het verschil met de degradatiezone elf punten.