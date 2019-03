Georginio Wijnaldum: ‘Of het een probleem is tussen Liverpool en mij?’

Liverpool werkte de afgelopen twaalf maanden achter de schermen aan tal van nieuwe contracten. Onder meer Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Jordan Henderson kozen voor een langer verblijf bij de Merseyside-club. Over plannen voor een nieuw contract voor Georginio Wijnaldum is vooralsnog niets bekend en de middenvelder maakt zich zelf naar eigen zeggen ook geen zorgen.

“Nee, ik heb nog niet met de club gesproken”, verzekert Wijnaldum vrijdag in gesprek met Engelse media. “Of het een probleem is tussen Liverpool en mij? Ik ben niet iemand die problemen heeft. Dat contract is iets voor de club. Ik zal zien wat er gaat gebeuren. Ik heb in de zomer van 2017 een contract voor vijf jaar getekend en ik staat nog steeds onder contract. Ik doe gewoon mijn werk. Een nieuw contract moet van de club komen”, benadrukt de Oranje-international.

Wijnaldum hoopt het seizoen met de winst van de landstitel en de Champions League af te sluiten. Sadio Mané speelt daar een belangrijke rol in. De aanvaller maakte afgelopen week in het weerzien met Bayern München (1-3 winst) in de tweede achtste finale van de Champions League alweer zijn achttiende en negentiende goal van het seizoen. De Senegalees is bezig aan zijn meest productieve seizoen sinds zijn overgang naar Engeland. “Hij is heel goed. De wedstrijden zijn het bewijs dat hij heel belangrijk is met zijn doelpunten en assists”, stelt de Nederlander.

“Hij heeft een grote invloed op het wel of niet winnen van een wedstrijd.” Wijnaldum vindt de overwinning in München ‘een geweldige avond voor Engeland’. “Mensen praten over de speler die twee keer heeft gescoord. Maar heel veel spelers doen hun werk en maken het verschil. Je moet over iedereen praten. Maar voor mij behoort Sadio tot het rijtje voetballers waar iedereen het elke week over heeft.”