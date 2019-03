PSG-banneling doorbreekt zwijgen: ‘De bazen hebben anders bepaald’

Adrien Rabiot zit op een dood spoor bij Paris Saint-Germain. De 23-jarige middenvelder weigerde in een eerder stadium om zijn aflopende contract met de Franse grootmacht te verlengen en zit om die reden al geruime tijd niet meer bij de selectie van trainer Thomas Tuchel. Rabiot heeft het zwijgen over zijn verbanning donderdag doorbroken en zou inmiddels zelfs geschorst zijn door zijn club.

De Fransman loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract in het Parc des Princes en lijkt aankomende zomer voor een transfervrij vertrek te staan. Onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen op niets uit, hetgeen aan het einde van het vorige kalenderjaar tot een conflict leidde: Rabiot speelde op 11 december 2018 tegen Rode Ster Belgrado (1-4) in de Champions League zijn allerlaatste duel voor de Parijzenaars. Sindsdien mag hij niet meer met de A-selectie trainen en kwam hij geen minuut meer binnen de lijnen.

De middenvelder baalt van de situatie. "Natuurlijk is het de afgelopen drie maanden moeilijk geweest zonder speelminuten, maar het was niet mijn keuze", zo benadrukt hij in gesprek met InfoSports. "Ik heb niet voor deze situatie gekozen, ik ben beschikbaar voor de club. Alles is in orde: ik ben fit. Als ik kon spelen, dan zou ik dat doen, maar de bazen hebben anders bepaald."

De situatie van Rabiot bij PSG werd er vorige week niet rooskleuriger op: enkele uren na de pijnlijke eliminatie van de Franse club in de achtste finales van de Champions League door Manchester United (1-3) werd de middenvelder in een nachtclub gesignaleerd. Technisch directeur Antero Henrique had in gesprek met RMC Sport geen goed woord over voor die actie, maar benadrukte dat Rabiot tot 30 juni, wanneer zijn contract afloopt, onderdeel zal blijven van de selectie van PSG.

Ofschoon het niet meer goed lijkt te komen tussen club en speler, hoopt Rabiot PSG nog van dienst te kunnen zijn. "Ondanks alles wat er gezegd is, ben ik nog steeds speler van PSG. Ik sta onder contract bij deze club. De uitschakeling in de Champions League door Manchester United was teleurstellend, aangezien het niet de eerste keer was", besluit hij. Voorlopig lijkt een terugkeer van Rabiot echter een utopie: volgens L'Équipe is hij namelijk tot 27 maart geschorst door PSG. De reden is het liken van een video die Patrice Evra deelde via Instagram, waarop laatstgenoemde de uitschakeling van PSG door Manchester United in de Champions League viert.