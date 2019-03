Olivier Giroud schittert voor Chelsea; Valencia ontsnapt in minuut 92

Chelsea heeft zich donderdagavond zoals verwacht bij de laatste acht van het toernooi om de Europa League geschaard. Een week na de ruime thuisoverwinning op Dynamo Kiev (3-0) zegevierde het team van manager Maurizio Sarri op Oekraiënse bodem met nog ruimer verschil: 0-5. Olivier Giroud was in het NSK Olimpiejsky goed voor een hattrick en een assist. Valencia ontsnapte tegelijkertijd bij FK Krasnodar, een week na de minimale 2-1 thuiszege op de Russen: een doelpunt in de 92e minuut redde de Spanjaarden.

Dynamo Kiev - Chelsea 0-5

De eerste helft kon niet veel beter verlopen voor de Londenaren, die sowieso al een bijzonder comfortabele marge in Londen hadden opgebouwd. Elk van de drie doelpunten in het eerste bedrijf viel op een moment dat de thuisploeg dreigend overkwam. Ruben Loftus Cheek kopte in de vierde minuut een corner van Willian richting de doelmond, waar Giroud voor de 0-1 tekende. Na ruim een half uur spelen volgde de 0-2: Marcos Alonso stoomde op aan de linkerkant, waarna Giroud diens pass met een lage schot afrondde. De 0-3, in de extra tijd, mocht er zijn: na een uitstekende één-twee tussen Giroud en Callum Hudson-Odoi rondde Marcos Alonso van dichtbij een pass van laatstgenoemde af.

Serhiy Sydorchuk liet enkele minuten na rust na om de achterstand te verkleinen. Hij stuitte eerst op Kepa Arrizabalaga en raakte daarna de paal. Denys Harmasj kreeg het leer vervolgens wél in het doel, maar stond buitenspel. Na nog geen uur spelen completeerde Giroud zijn hattrick: de Fransman kopte raak na een vrije trap van Willian vanaf rechts. Het slotakkoord kwam op naam van Hudson-Odoi. Na een goede steekpass van Giroud liet de aanvaller zijn tegenstander zijn hielen zien en rondde hij oog in oog met Denys Boyko doeltreffend af: 0-5.

FK Krasnodar - Valencia 1-1

De thuisploeg van Murad Musayev wilde vanaf het startsignaal meteen het duel domineren, maar Valencia hield goed stand en zag al snel hoe de krachten bij Krasnodar wegvloeiden. De beste kans in de eerste 45 minuten was zelfs voor Valencia: een lage inzet van Carlos Soler werd door doelman Matvei Safonov en een verdediger van richting veranderd. De tweestrijd kon zodoende in de tweede helft nog alle kanten op. Na rust had Valencia weer het meeste uitzicht op een doelpunt, onder meer via een kopbal van Rubén Sobrino.

Valencia leek hoe dan ook via een doelpuntloos gelijkspel op weg naar de kwartfinales, maar vlak voor tijd dreigde het toch mis te gaan voor los Che. Magomed-Shapi Suleymanov haalde vanaf de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant verwoestend uit en zag hoe zijn inzet met veel effect diagonaal achter de kansloze Neto belandde: 1-0. Een hard gelag voor Valencia, dat in de extra tijd toch nog aan eliminatie ontsnapte. Invaller Kévin Gameiro ging goed door op rechts, behield het overzicht en zag hoe een andere invaller, Gonçalo Guedes, in de korte hoek raakschoot: 1-1.