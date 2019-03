Southgate vreest voor Nations League-treffen met Oranje: ‘Kan zooitje worden’

Liverpool plaatste zich woensdagavond ten koste van Bayern München voor de kwartfinales van de Champions League en the Reds zijn na Tottenham Hotspur, Manchester City en Manchester United de vierde overgebleven Engelse kanshebber. De finale van het miljardenbal wordt op 6 juni afgewerkt in het Wanda Metropolitano en dat stelt de Engelse bondscoach Gareth Southgate mogelijk voor problemen, aangezien de halve finale van de Nations League tegen het Nederlands elftal vijf dagen later al op het programma staat.

“Dat kan een zooitje worden. Stel dat twee van onze teams de finale halen, dan zouden we de spelers op z’n vroegst maandag pas terugzien voordat we op donderdag spelen”, vertelde hij tijdens een perspraatje. “We hebben ons zes maanden geleden gekwalificeerd voor deze halve finale en zien het als een prachtige kans om iets te winnen, en dan zou het misschien niet lukken om het team ook daadwerkelijk bij elkaar te krijgen.”

“En met alle emoties die loskomen in een Champions League-finale, is het dan realistisch om te verwachten dat die spelers donderdag überhaupt zouden kunnen spelen? We zullen dat allemaal uit moeten werken als het zover is. Onze voorbereiding zal grotendeels plaatsvinden in Engeland, met een aantal pauzes om de spelers de ruimte te geven die ze nodig hebben. De spelers die tot het einde door moeten kunnen daar alleen niet aan meedoen.”

De laatste Premier League-wedstrijd wordt op 12 mei gespeeld en het weekend erop vindt de finale van de FA Cup plaats. Met Arsenal en Chelsea nog in de race bestaat de kans bovendien dat de Europa League-finale van 29 mei ook een Engelse deelnemer kent: “Ze zullen allemaal een periode nodig hebben waarin ze psychologisch even afstand kunnen nemen. Het wordt een beetje zoals bij het WK, waarbij sommige spelers eerder klaar zullen zijn dan anderen.”