David Neres herkende telefoonnummer niet: ‘Mijn beste week ooit als voetballer’

David Neres mag hopen op een debuut bij de Braziliaanse nationale ploeg. De aanvaller van Ajax maakt deel uit van de selectie voor de oefeninterlands tegen Panama en Tsjechië. Real Madrid-talent Vinícius Júnior kreeg in eerste instantie nog de voorkeur, maar doordat hij geblesseerd is afgehaakt kwam bondscoach Tite bij Neres uit.

Neres werd vorige week tweemaal gebeld vanuit zijn vaderland. Hij nam niet op, omdat hij het Braziliaanse telefoonnummer niet herkende. “Maar nadat tussen mijn WhatsApp-berichten hetzelfde nummer stond en ik zag van wie het was, heb ik direct teruggebeld”, vertelt de aanvaller maandag in De Telegraaf. “Het was de teammanager van de Seleção, het Braziliaanse elftal, die meldde dat ik was geselecteerd.”

Neres kan zodoende in de oefeninterlands tegen Panama, op 23 maart in het Portugese Oporto, en Tsjechië, op 26 maart tegen Praag, speelminuten gaan maken. Een droom voor de Braziliaan, die met Ajax in de kwartfinales van de Champions League staat. “Het is ongelooflijk wat er deze week is gebeurd. Het is zeker mijn beste week ooit als voetballer”, erkent Neres. “Als ik in januari naar China was gegaan, dan had ik deze uitnodiging misschien niet gekregen.”

Neres is niet teleurgesteld over het mislopen van een lucratieve transfer. “Ik speel voor Ajax en had hier een doorlopend contract. Ik heb altijd mijn best gedaan. Er is sindsdien ook veel veranderd.” Neres zag de uitnodiging enigszins aankomen, maar het kwam toch als een verrassing. “Ik was thuis, zat zoals altijd wat met mijn telefoon te spelen en zag dat nummer. Nadat ik had teruggebeld, werd ik door familie, vrienden en kennissen gebeld. Het nieuws dat ik was geselecteerd, was al bekend in Brazilië.”

De 22-jarige Neres maakte hiervoor nog nooit deel uit van o Seleçao, maar kwam eerder wel negen keer in actie voor Brazilië Onder-20. Assistent-bondscoach Cléber Xavier bevestigde onlangs al dat de Ajacied in beeld was bij Tite en zijn oproep als vervanger van Vinícius onderstreept dit.