Van der Sar: ‘Of Marc een gesprek heeft gehad? Dat zou kunnen’

Edwin van der Sar verwacht dat Marc Overmars komende zomer niet vertrekt bij Ajax. De directeur spelersbeleid werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Arsenal. Van der Sar laat zondagavond bij Studio Voetbal in het midden of zijn collega een gesprek heeft gehad met de clubleiding van the Gunners, maar zegt het te begrijpen als Overmars een onderhoud heeft gepleegd met de club uit de Premier League. “Praten staat vrij”, aldus Van der Sar.

Overmars zou volgens de Engelse tabloids in beeld zijn bij Arsenal om de rol van technisch directeur te bekleden. Van der Sar verwacht dat de oud-voetballer Ajax niet zal verlaten. “Marc is happy hier”, aldus de algemeen directeur. “Of hij een gesprek heeft gehad? Dat zou kunnen. Praten staat vrij. Maar ik weet dat Marc een commitment aan Ajax heeft. Marc en ik, en de rest van de clubleiding, willen de club omhoog brengen. De club heeft ons namelijk heel veel gebracht.”

Van der Sar denkt dat Monchi de grote favoriet is om bij Arsenal aan de slag te gaan. “Één en één is twee, lijkt me met Unai Emery bij Arsenal”, aldus de oud-doelman, doelend op de eerdere samenwerking tussen Monchi en Emery bij Sevilla. Monchi was sinds 2017 werkzaam bij AS Roma, maar liet zijn contract aldaar afgelopen vrijdag ontbinden nadat Eusebio Di Francesco werd ontslagen. “Ik weet van Marc dat hij Ajax heel hoog heeft zitten, ook vanwege de manier waarop hij bij ons kan werken. Het is heel belangrijk dat hij behouden blijft voor Ajax.”

Van der Sar benadrukte meermaals dat hij met Ajax structureel bij de top twintig clubs van Europa wil behoren. De directeur beseft dat het om die reden ook belangrijk is om de huidige selectie grotendeels bij elkaar te houden. “Dat zal met een zak geld en uitdagingen te maken hebben. We willen bij de top twintig horen en daar zijn stappen voor nodig. We willen structureel aanhaken, dus dat betekent dat we naar de halve finale en finale van de Europa League willen, en overwinteren in de Champions League. Als er spelers vertrekken, moeten we zorgen dat we spelers aantrekken die minimaal gelijkwaardig zijn, maar het liefst houd ik ze.”