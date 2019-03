Van Bronckhorst baalt in Arnhem: ‘Dat is iets wat niet mag op dit niveau’

Giovanni van Bronckhorst wist zondagmiddag met Feyenoord op bezoek bij Vitesse opnieuw niet te winnen in een uitwedstrijd (1-1). De trainer van de Rotterdammers was tevreden over het spel van zijn ploeg, maar ergert zich aan de manier waarop Feyenoord de tegentreffer incasseerde. Direct na rust was Mohammed Dauda trefzeker namens Vitesse. "Als je zoveel energie in een wedstrijd steekt om op voorsprong te komen, mag je het niet zo weggeven", vertelt Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord wist in het GelreDome opnieuw niet te winnen op vreemde bodem. De laatste keer dat de Rotterdammers wonnen op vreemde bodem dateert van 9 december, toen FC Emmen met 1-4 werd verslagen. Toch zat er op bezoek bij Vitesse meer in voor de ploeg van Van Bronckhorst. "De eerste helft speelden we uitstekend. We speelden goed onder de druk van Vitesse uit, creëerden veel mogelijkheden om de score te openen. Gelukkig doen we dat net voor rust. In de tweede helft krijgen we te snel die goal tegen. Dat is iets wat niet mag op dit niveau, zeker niet vlak na rust."

In Arnhem kon de trainer door blessures niet beschikken over Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena. Joris Delle stond onder de lat en Orkun Kökçü speelde op het middenveld. "In balbezit zie je dat Orkun heel goed tussen de linies kan spelen. Hij was altijd aanspeelbaar. Hij maakte een heel mooie goal. In de tweede helft werd hij vermoeider en gaf hij aan dat hij gewisseld wilde worden", aldus Van Bronckhorst over de achttienjarige middenvelder.

Aanvoerder Robin van Persie was na afloop zichtbaar teleurgesteld over het gelijkspel. "De eerste helft speelden we goed, maar we laten ze terugkomen in de tweede helft. Aan het einde ging het wel over en weer. Zij hadden kansen, maar wij ook volop", liet de aanvaller weten. Ook Van Persie zag dat zijn ploeg kort na rust een tegentreffer kreeg. "Ik weet het niet, ik moet het nog terug zien", sloot de routinier af.