Pérez schrikt: ‘PSV wilde tachtig miljoen euro, maar hij is het helemaal kwijt’

PSV neemt het zaterdagavond zonder Hirving Lozano op tegen NAC Breda. Kenneth Pérez vraagt zich af in hoeverre de koploper de geschorste aanvaller zal missen, want de analist is allerminst onder de indruk van de prestaties van Lozano in de afgelopen weken. Bij FOX Sports constateert Pérez een wereld van verschil in het spel van de Mexicaan voor en na de winterstop.

Lozano wordt vanaf 19.45 uur vervangen door Cody Gakpo, die zijn basisdebuut maakt in het elftal van Mark van Bommel. "Soms kan het wel helpen voor een speler om er even uit te zijn en met frisse moed te beginnen", vertelt Pérez over Lozano. "We hebben hem na de winterstop niet of nauwelijks gezien. Dat hangt ook samen met de vormdip van PSV. Voor de winterstop deed hij bijna alles goed, maar als je 'm nu ziet spelen, lijkt het wel een heel andere speler."

"Hij is het overzicht volledig kwijt, speelt met het hoofd naar beneden en is alleen maar bezig met zijn eigen succes. Hij kijkt totaal niet naar andere opties", zegt Pérez, kijkend naar beelden van de blessuretijd van de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (1-1), toen Lozano het zonder succes van afstand probeerde. In die wedstrijd scoorde hij overigens wel. "Wat er ook gebeurt, hij wil zelf schieten." De vormcrisis bij de buitenspeler, dit seizoen goed voor veertien doelpunten en acht assists, heeft mogelijk gevolgen voor de transferwaarde van Lozano.

"PSV had het erover dat hij tachtig miljoen euro moest opleveren, maar dat zie je er niet meer aan af", oordeelt Pérez. 'Hij heeft anderhalf seizoen laten zien dat hij wel degelijk kan voetballen en hij is het natuurlijk niet verleerd. Ik vind wel dat PSV erg afhankelijk is van de voorste spelers, omdat er weinig uitgaat van Jorrit Hendrix en Pablo Rosario, dus dan moet je hopen dat drie van die vier voorste spelers in vorm zijn. Maar dat is na de winterstop niet het geval geweest."