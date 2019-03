Evra bedreigt ‘zoon van lek condoom’: ‘De volgende keer sla ik je’

Patrice Evra heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij Jérôme Rothen. De 37-jarige linksback deelde afgelopen woensdag nadat Manchester United zich ten koste van Paris Saint-Germain wist te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League via social media een video, waarop hij uitbundig feestvierde met Paul Pogba. Die actie is in het verkeerde keelgat geschoten bij Rothen, die vervolgens op zijn beurt weer kan rekenen op een tamelijk grove respons van Evra.

United won woensdag met 1-3 op bezoek bij PSG en schaarde zich zo bij de laatste acht van het miljardenbal. Evra was aanwezig bij de wedstrijd in het Parc des Princes en plaatste nadat het laatste fluitsignaal had geklonken een video op social media waarop te zien was hoe hij samen met United-middenvelder Pogba, die een schorsing uitzat, feestvierde op de eretribune van de Franse club. Rothen, oud-aanvaller van onder andere PSG, heeft geen goed woord over voor de actie van Evra. "Hoe durf je om op de eretribune van het Parc des Princes op zo'n manier te juichen, voor het oog van de PSG-fans?", vraagt de veertigjarige Fransman zich hardop af in gesprek met The Sun.





"Vier de overwinning in de kleedkamer van United, maar toon respect voor de mensen in het stadion en spring niet rond uit leedvermaak. Heb respect voor de mensen die betalen voor zulke wedstrijden", vervolgt Rothen. Pogba mengde zich met Evra in de feestvreugde, maar daar heeft Rothen naar eigen zeggen geen problemen mee. "Hij is speler van United, dus natuurlijk heeft hij het recht om de zege te vieren. Maar Patrice? Hij is een vriend van me, ondanks dat het inmiddels al een tijd geleden is dat ik hem heb gesproken, maar fucking hell, dit kun je niet doen!"

Evra heeft inmiddels in een nieuwe video op social media gereageerd op de uitlatingen van Rothen. De momenteel clubloze verdediger laat er geen gras over groeien: "Ik heb me laten vertellen dat Jérôme lelijke dingen over me gezegd heeft. Ik geloofde het niet, totdat iemand me de video liet zien", begint hij, geciteerd door ESPN. "Jij, zoon van een lek condoom… Sorry, ik bedoel meneer Rothen. Je bent echt boos, nietwaar, blondje? De volgende keer dat ik je zie, sla ik je in je gezicht. Dit zijn geen loze bedreigingen: je zult zien wat gebeurt als we elkaar uiteindelijk zien."

Evra roept in herinnering dat hij en Rothen in het verleden bij AS Monaco teamgenoten waren. "We aten van hetzelfde bord, we speelden samen. Ik moest altijd iedereen uitspelen, zelfs de doelman, zodat jij de bal fatsoenlijk kon voorgeven, en nu praat je op deze manier? Je bent het verleden snel vergeten. Jij was sowieso altijd al een salty prick. Ik herinner me dat L'Équipe jou ooit na een wedstrijd als rapportcijfer een 5 gaf, terwijl de overige spelers van onze ploeg een 7 kregen. Je was zo paranoïde dat je de journalist opbelde en hem vroeg waarom hij dat had gedaan. Piece of sh… Ik zal het beleefd houden. Stop met het verspreiden van bullshit, stop met het verspreiden van leugens. Wees voorzichtig, want vroeg of laat zullen onze paden elkaar kruisen. Daar ben ik van overtuigd", besluit Evra.