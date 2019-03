Riechedly Bazoer krijgt geen cadeautje meer: ‘Hij is veel te aardig’

Dick Advocaat heeft Simon Gustafson aangesproken op 'het cadeautje' dat de middenvelder afgelopen weekeinde uitdeelde aan Riechedly Bazoer in de slotfase van de uitwedstrijd van FC Utrecht tegen Heracles Almelo (1-5 winst). Ofschoon de Zweed de vaste penaltynemer was, stond hij toe dat Bazoer vanaf elf meter de eindstand bepaalde. De oefenmeester van FC Utrecht was ontevreden en heeft een duidelijk gesprek met Gustafson gevoerd.

“Simon is een fantastische speler, ik begrijp nog steeds niet dat hij niet bij de Zweedse selectie zit, maar hij is wel veel te aardig”, benadrukt Advocaat vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Die Bazoer heeft natuurlijk veel meer flair en dan gaat hij opzij. Ik zou dat nooit zo hebben gedaan. En Gustafson nu ook niet meer.”

Gustafson erkent dat hij dacht ‘dat het aardig zou zijn’ om een strafschop aan iemand anders te geven, zeker bij een 1-4 voorsprong. “Misschien ben ik te sociaal. Voor mij is het geen groot issue, maar ik kan het standpunt wel begrijpen, dat je een afspraak moet nakomen als iemand is aangewezen voor een penalty. De volgende keer zal ik de strafschop dan ook zelf nemen.”

FC Utrecht speelt vrijdagavond tegen FC Groningen en snakt naar een zege voor eigen publiek. De club uit de Domstad kan voor het eerst sinds april-september 2016 vijf thuiswedstrijden op rij in de Eredivisie verstoken blijven van een overwinning; twee remises, twee nederlagen. De laatste keer dat dit in één seizoen gebeurde was volgens Opta in 2007/08.