Depay beëindigt doelpuntendroogte en legt basis voor vijfklapper

Olympique Lyon heeft zondagavond eenvoudig afgerekend met Toulouse. De Franse topclub stuurde de laagvlieger met een pijnlijke 5-1 nederlaag terug naar huis. In Lyon zal men vooral tevreden zijn met het doelpunt van Memphis Depay, die voor het eerst sinds 10 november 2018 weer wist te scoren in de Ligue 1. De Oranje-international was tussendoor wel trefzeker in de Coupe de France.

Met Memhpis in de basis begon Lyon sterk in het eigen Parc Olympique Lyonnais. Het duurde dan ook niet lang voordat men een voorsprong nam. Depay blies een ogenschijnlijk ontmantelde aanval nieuw leven in en pegelde de bal via een verdediger achter doelman Baptiste Reynet. Lang kon de ex-PSV'er echter niet van zijn treffer genieten. Na een glijpartij van Ferland Mendy schoof Mathieu Dossevi de bal in het vijandelijke doel. Vervolgens zette Lyon aan kwam het via Bertrand Traoré weer op voorsprong. Vanaf de strafschopstip deed ook Nabil Fekir voor de rust nog een duit in het zakje: 3-1.

Na de pauze wist er bij Toulouse ook een andere ex-speler van Ajax het net bijna te vinden. Yaya Sanogo stuitte echter op goalie Anthony Lopes. Lyon liet de teugels wat vieren, maar wist in het laatste kwart toch nog uit te lopen naar een ruimere zege. Moussa Dembélé had een fraaie demarrage in huis en en liet Reynet kansloos. Drie minuten later stelde Fekir de aanvaller in staat zijn tweede van de avond binnen te lopen. Een doelpunt van Traoré werd nog afgekeurd vanwege buitenspel en Yannick Cahuzac haalde bij de gasten het einde van de wedstrijd niet. Hij kreeg in de slotfase een directe rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Traoré.

Lyon blijft door de overwinning op de derde plaats in de Ligue 1. De plek geeft aan het einde van de rit recht op de voorronde van de Champions League. Depay en zijn ploeggenoten zullen zich echter richten op het achterhalen van nummer twee Lille. Het verschil met die club is vijf punten, maar de rangschikking van Lille levert directe plaatsing voor de Champions League op. Toulouse moet naar onder blijven kijken en staat na 27 wedstrijden op de vijftiende plek.