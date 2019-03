AZ trekt aan het langste eind in confrontatie met zes doelpunten

AZ weet na twee opeenvolgende nederlagen weer wat winnen is. Het elftal van trainer John van den Brom keek zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard halverwege tegen een 1-2 achterstand aan, maar wist de zege in de tweede helft toch nog veilig te stellen: 4-2. AZ verstevigt met de overwinning zijn vierde plaats in de Eredivisie en blijft zodoende in het spoor van Feyenoord, dat met nog tien speelrondes voor de boeg drie punten meer heeft. Fortuna is terug te vinden op een dertiende plaats.

AZ sloot een teleurstellende week zo toch nog enigszins positief af. De Alkmaarders verloren vorige week zondag in de competitie met 2-1 van Willem II, waarna midweeks tegen diezelfde opponent na strafschoppen uitschakeling volgde in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. AZ had dan ook wat goed te maken voor eigen publiek en het begin van de ploeg mocht er in elk geval wezen: Calvin Stengs en Mats Seuntjens lieten in de eerste tien minuten uitstekende mogelijkheden op de openingstreffer liggen.

Na een klein halfuur voetballen wist het elftal van Van den Brom het overwicht alsnog uit te drukken in een voorsprong. Thomas Ouwejan werd in de zestien gevloerd door doelman Alexei Koselev, waarna de strafschop die volgde werd benut door Teun Koopmeiners. Kort erna had Guus Til de 2-0 op zijn voet, maar de middenvelder wist de bal na een fraaie combinatie van dichtbij niet op doel te krijgen. AZ had de wedstrijd zo onder controle, maar in de laatste acht minuten voor rust wist Fortuna de wedstrijd volledig te kantelen.

Een rake kopbal van Lazaros Lamprou betekende uit het niets de gelijkmaker, waarna Andrija Novakovich in de blessuretijd van de eerste helft ook nog voor de 1-2 tekende. Bizot was kansloos, nadat een schot van Novakovich onderweg van richting was veranderd. AZ zocht de kleedkamer zo halverwege op met een kater, maar Til zorgde na de onderbreking al snel voor de 2-2. Hij kopte van dichtbij raak na een voorzet van Ouwejan. De thuisploeg wist zijn comeback vervolgens rond het uur te voltooien: Oussama Idrissi rondde af na een assist van Til.

Fortuna probeerde de duimschroeven na het doelpunt van Idrissi nog wel aan te draaien, maar AZ liet zich niet opnieuw verrassen door het team van René Eijer en stelde de buit een kwartier voor tijd uiteindelijk definitief veilig. Een knal van Idrissi belandde nog tegen de lat, maar in de rebound zorgde Koopmeiners alsnog voor de 4-2. In de absolute slotfase kregen Ron Vlaar en Lars Hutten nog kansen aan weerszijden, maar doordat zij misten, kwam het scorebord in het AFAS Stadion niet meer in beweging.