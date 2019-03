FC Utrecht haalt uit in Polman Stadion na rode kaart voor Drost

Na een overwinning in een onderling duel heeft FC Utrecht de zesde plek in de Eredivisie overgenomen van Heracles Almelo. De ploeg van Dick Advocaat won zaterdagavond met 1-5 in het Polman Stadion. Heracles, dat een reeks van drie zeges op rij ten einde zag komen, speelde de gehele helft met een man minder na een rode kaart voor Jesper Drost.

Het meest besproken moment van de wedstrijd vond vlak voor rust plaats. Jesper Drost beging een onbeholpen overtreding met gestrekt been op Sean Klaiber. Hij raakte de rechtsback van Utrecht bovenop het scheenbeen en arbiter Christiaan Bax werd door de videoscheidsrechter gesommeerd om de beelden nog eens goed te bekijken. Bax besloot vervolgens een directe rode kaart toe te kennen. Het was een déjà-vu-moment voor Drost, die in december in de wedstrijd tegen PSV óók op slag van rust werd weggestuurd na tussenkomst van de VAR.

De chaotische blessuretijd duurde daarna nog zes minuten; Kristoffer Peterson moest zich geblesseerd laten vervangen door Dabney dos Santos. Op voetballend gebied was het een matige eerste helft. In de tiende minuut openden de bezoekers de score: Sander van de Streek raakte de bal verkeerd, maar de bal caramboleerde binnen in de verre hoek. Na een voorzet van Gyrano Kerk liet Van de Streek doelman Janis Blaswich onbedoeld kansloos met een boogbal. Heracles probeerde het daarna via Peterson en Brandley Kuwas, maar stuitte tweemaal op doelman David Jensen.

Daarna nam Utrecht de overhand in het Polman Stadion. Het tempo lag bij Heracles te laag, men was niet fel genoeg in de duels en het samenspel was ondermaats. Tegen tien man liep Utrecht kort na rust uit naar 0-2: een corner werd doorgekopt door Michiel Kramer en Willem Janssen stond bij de tweede paal klaar om af te ronden. Na een uur kopte Adrián Dalmau op fraaie wijze de 1-2 binnen op aangeven van Lennart Czyborra, maar de hoop van Heracles werd al gauw weer de grond ingeboord doordat Kerk doelman Blaswich verschalkte in de korte hoek.

Groots was het spel van Utrecht niet, maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar. Sterker nog: via een strafschop breidden de bezoekers de marge verder uit. Na een dramatische inspeelpass van Blaswich op Lerin Duarte stuitte Riechedly Bazoer op de keeper en even later ging Bazoer naar de grond in een duel met Tim Breukers. Vanaf de strafschopstip maakte Simon Gustafson er 1-4 van. Ook het laatste doelpunt viel uit een strafschop. Bazoer legde met succes aan vanaf elf meter na een overtreding van Czyborra op Kerk. De ex-Ajacied maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds maart 2016.