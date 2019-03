‘Het klopt dat ik Lozano goed vind, maar zo simpel is het niet’

Mauro Icardi ligt momenteel overhoop met de clubleiding van Internazionale en de kans is aanwezig dat de Argentijn aankomende zomer uit het Giuseppe Meazza gaat vertrekken. Napoli werd in de afgelopen weken genoemd als een van de mogelijke nieuwe bestemmingen voor de spits en i Partenopei ondernamen in het verleden al verschillende pogingen om Icardi naar het Stadio San Paolo te halen. Voorzitter Aurelio De Laurentiis sluit zijn komst nu echter uit.

“Soms moet je je over je verliefdheid heen zetten, omdat dat soort dingen alleen maar plaats kunnen vinden op specifieke momenten. We hebben dit allemaal meegemaakt toen we nog jochies waren. Je voelt je hartslag toenemen in de zomer als je weer teruggaat naar school, die klasgenoot terugziet en glimlacht”, reageert hij in gesprek met de Corriere dello Sport op de geruchten.

“Het is echter moeilijk om dergelijke gevoelens en situaties jaren later opnieuw naar boven te halen. We gaan geen spitsenverzameling aanleggen. We hebben de gemiddelde leeftijd van de selectie omlaag weten te brengen en blijven trouw aan de filosofie die ons Alex Meret en Fabian Ruíz heeft gebracht, maar ook Kevin Malcuit. Wie had verwacht dat hij zo effectief zou zijn?”

De Laurentiis heeft de komst van Icardi uit zijn hoofd gezet, maar denkt nog wel altijd aan PSV-aanvaller Hirving Lozano en Pablo Fornals van Villarreal: “Het klopt dat ik hen allebei goede spelers vind. Dat is echter niet genoeg, zoals jullie ook weten. Ieder jaar duiken er spelers op die eerder weinig aandacht kregen en nu opeens in de schijnwerpers staan. En er zijn zaakwaarnemers die ogenschijnlijk simpele situaties veel gecompliceerder maken.”