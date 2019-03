‘Wijnaldum zei: ‘We zullen je Ronaldo noemen als je scoort, anders ben je shit’’

Sadio Mané vertolkte afgelopen woensdag in het thuisduel van Liverpool met Watford (5-0) een voor hem ongebruikelijke rol. De Senegalees begon in de punt van de aanval, doordat Roberto Firmino ontbrak vanwege een blessure. Mané speelt zijn wedstrijden normaliter vanaf de flank, maar bevestigt dat het experiment hem goed is bevallen.

De aanvaller was met twee doelpunten immers van grote waarde voor het elftal van manager Jürgen Klopp. "Om eerlijk te zijn was ik behoorlijk verrast door de beslissing van de trainer. Ik had nog nooit op die positie gespeeld, dus ik was nerveus", vertelt hij aan Sky Sports. "Voor de wedstrijd kwam de trainer naar me toe. Hij zei: 'We gaan wat wijzigingen doorvoeren. Sadio, je moet als nummer negen spelen'."

"Ik riep: 'Oh'. Daarna keek ik mijn teamgenoten aan. Ik lachte en zei: 'We zijn een team, dus jullie moeten me vertrouwen!'", vervolgt Mané. "Iedereen lachte, maar ik zei: 'Vanaf vandaag noemen jullie mij Ronaldo of Firmino'. Georgino Wijnaldum zei: ‘We zullen je Ronaldo noemen als je scoort, anders ben je shit’. Ik had het geluk dat ik tweemaal kon scoren."

Zondagmiddag wacht Liverpool de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Everton. Firmino is dan mogelijk weer van de partij, maar Sané zou het niet erg vinden als hij opnieuw centraal speelt. "Eerlijk gezegd maakt het me niet uit op welke positie ik speel. Ik kom graag vanaf de linker- of rechterflank, maar als de coach me centraal nodig heeft, dan zal ik opnieuw mijn best doen."