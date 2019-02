De Bruyne: ‘Als je niet van deze druk geniet, kan je de club beter verlaten’

De titelrace in de Premier League nadert zijn climax. Liverpool won woensdagavond met 5-0 van Watford, terwijl Manchester City met minimaal verschil West Ham United wist te verslaan: 1-0, dankzij een benutte strafschop van Sergio Agüero. Kevin De Bruyne waarschuwt zijn ploeggenoten dat in deze fase van het seizoen het uiterste van hen gevraagd zal worden.

“We moeten alleen naar onszelf kijken. Het speelschema is heel zwaar, maar we doen nog in iedere competitie mee en spelen goed. We moeten deze lijn zien door te trekken. Als je hier speelt en niet van deze druk geniet, kan je de club beter verlaten”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van De Bruyne. Manchester City heeft in de Premier League één punt achterstand op koploper Liverpool.

“Ik ben blij met ons spel tegen West Ham. Het is zo dat mensen verwachten dat we iedere wedstrijd met 5-0 winnen, maar dat maakt ons niet uit”, gaat de Belgische middenvelder verder. “Het belangrijkste is dat we kansen creëren. In de passing was het misschien niet altijd even gelukkig, maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Een aantal dagen geleden speelden we nog een zware wedstrijd op Wembley.”

“Vervolgens hadden we hier al na vijf minuten met 3-0 voor kunnen staan. We scoorden niet, maar het stond achterin gelukkig wel goed”, besluit De Bruyne. Voor Manchester City staat komende zaterdag de uitwedstrijd tegen Bournemouth op het programma. Een week later wacht het thuisduel met Watford, alvorens the Citizens moeten aantreden in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Schalke 04.