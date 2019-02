De Boer na valse start met Atlanta United: ‘We werden te emotioneel’

Frank de Boer ging afgelopen weekend onderuit met Atlanta United in de CONCACAF Champions League. In de heenwedstrijd in Costa Rica bleek Herediano met 3-1 te sterk. Net als bij Internazionale en Crystal Palace verloor De Boer ook zijn eerste wedstrijd met de Amerikaanse club. Op de clubwebsite van zijn werkgever weigert de trainer op zoek te gaan naar excuses.

De Boer vindt dat zijn ploeg terecht heeft verloren. “We wisten vooraf al dat het erg moeilijk zou gaan worden. We hadden veel respect voor de tegenstander en wisten dat ze thuis erg sterk zijn”, aldus De Boer. “Ik moet Herediano feliciteren, want ze hebben een fantastische wedstrijd gespeeld. Door hun speelstijl en de energie die zij in de wedstrijd stopten, verdienden zij het om te winnen.”

Door een persoonlijke fout kwam Atlanta United al vroeg in de wedstrijd op achterstand. “Je kan zeggen dat het niet mag gebeuren, maar het gebeurt. Dat is voetbal. Er worden fouten gemaakt en daar heb ik geen problemen mee. Waar ik wel problemen mee heb, is het feit dat wij niet de juiste reactie hebben laten zien. We werden te emotioneel. We wilden zo snel mogelijk scoren. Daardoor gaven we veel ruimte weg en daarmee speelden we de tegenstander in de kaart.”

Waar Atlanta United in voorbereiding is op het seizoen in de Major League Soccer, is de Costa Ricaanse competitie al in volle gang. “Natuurlijk is het een voordeel voor clubs die al midden in het seizoen zitten”, aldus De Boer. “Maar dat is de situatie en dat hebben wij te accepteren. Dit wisten we vooraf, dus dat wil ik niet als excuus gebruiken. We moeten naar onszelf kijken.”

Atlanta United krijgt in de nacht van donderdag op vrijdag (2.00 uur Nederlandse tijd) de kans om de 3-1 achterstand weg te poetsen. Voor eigen publiek volstaat een 2-0 overwinning om door te bekeren. “Dit was onze eerste wedstrijd en we moeten onszelf verbeteren. We gaan iedere dag proberen om beter te worden. Dit is slechts een stap en we gaan nog heel veel stappen vooruit zetten. 3-1 is een goed resultaat voor Herediano, maar ik heb er vertrouwen in dat wij thuis twee keer kunnen scoren.”