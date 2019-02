Paal en Alessandro Damen frustreren FC Utrecht tegen Excelsior

De ontmoeting tussen FC Utrecht en Excelsior heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De teams van Dick Advocaat en Adrie Poldervaart kwamen in De Galgenwaard niet tot scoren, al had een overwinning voor de Utrechtse thuisploeg absoluut niet misstaan: 0-0. FC Utrecht blijft de nummer zeven van de Eredivisie, terwijl Excelsior, dat de laatste vier uitduels in de Eredivisie had verloren, nu op een dertiende plaats staat.

FC Utrecht startte goed aan de ontmoeting en was vooral via Jean-Christophe Bahebeck gevaarlijk. Alessandro Damen zag de eerste poging naast gaan, keerde vrij eenvoudig een lage inzet van de Fransman en had ook een antwoord op een kopbal van Sander van der Streek. Ook Othman Boussaid had de 1-0 op de schoen, na voorbereidend werk van Sean Klaiber op rechts, maar hij trapte naast het leer.

Op een vrije trap van Ali Messaoud na, wist Excelsior in het eerste bedrijf geen gevaar te stichten. Het was niet eens veel minder dan FC Utrecht, maar het creëren van kansen bleek een probleem voor de bezoekers. Advocaat zag hoe zijn team naarmate de eerste helft vorderde, ook niet voor meer gevaar kon zorgen, tot ontevredenheid van de fans. Pas in de laatste minuten voor rust beten de Domstedelingen van zich af. Na een hoekschop kopte de vrijstaande Willem Janssen ruim over en Lorenzo Burnet voorkwam daarna dat Gyrano Kerk kon afronden op aangeven van Nicolas Gavory.

Ook in de tweede helft waren de betere kansen voor de thuisploeg. Damen had een antwoord op een stuiterend schot van Bahebeck en in de 56e minuut mikte Van der Streek het leer met een laag en hard schot op de binnenkant van de paal. Ofschoon FC Utrecht een zege verdiende, waren vrijwel alle doelpogingen tamelijk eenvoudig voor Damen, die inzetten van Van der Streek en invaller Michiel Kramer recht op zich af zag komen. De thuisploeg kreeg ook geen strafschop toen de sterk spelende Jerdy Schouten met zijn arm of schouder al glijdend een voorzet van Simon Gustafson blokte, ondanks inmenging van de VAR.

Damen stond er echter ook vlak voor tijd toen Van der Streek een bal met het hoofd naar de verre hoek mikte, na voorbereidend werk van Kramer. Op katachtige wijze ranselde de doelman de bal voor de lijn uit het doel. Excelsior, dat alleen via een schot van Ryan Koolwijk enigszins in de buurt van een treffer kwam, stapte zodoende als morele winnaar van het veld.