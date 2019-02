‘Of Frenkie de ballen van Messi krijgt of van Schöne scheelt wel effe’

Lasse Schöne is bezig aan zijn zevende seizoen in het shirt van Ajax. De Deen werd in 2012 transfervrij overgenomen van NEC en waar velen hem zagen als een versterking voor in de breedte, mag hij zich al jarenlang een vaste waarde noemen bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Toch wordt Schöne gezien als een speler die tekort komt in de absolute topwedstrijden. Tegen Real Madrid liet hij zien dat hij ook in een topduel mee kan op het hoge niveau.

“Ik denk dat ik tegen Real Madrid heb laten zien dat ik een vrij behoorlijk niveau kan halen”, zegt de ervaren middenvelder in een interview met De Telegraaf. “Natuurlijk heb ik ook mindere wedstrijden gespeeld. Maar ik snap de discussie niet zo, want ik ben nóóit een snelle speler geweest, maar wel een snelle denker. Het is nooit leuk om negatieve dingen te horen, maar het hoort erbij.”

Ajax verloor voor eigen publiek met 1-2 van de Koninklijke. Met een return in het Santiago Bernabéu wacht de ploeg van Erik ten Hag een zware kluif om de kwartfinales te bereiken. “Real Madrid is Real Madrid, een fantastische ploeg. Maar ik denk wel dat ze ervan geschrokken zijn hoe wij de eerste helft tegen ze hebben gespeeld. We hebben goed gespeeld, maar wel verloren. Dus laat duidelijk zijn dat de teleurstelling overheerst”, aldus Schöne, die beseft dat het in Madrid niet makkelijk gaat worden. “Maar als we ernaartoe gaan met het idee dat het toch niks wordt, dan kunnen we beter thuisblijven. Ik heb een goed gevoel, denk dat het kan. Maar of het eenvoudig zal worden? Nee!”

Met Frenkie de Jong ziet Schöne komende zomer een ploeggenoot naar Spanje verkassen. Ajax heeft de Oranje-international voor 75 miljoen euro verkocht aan de Spaanse grootmacht. Middels bonussen kan de transfersom oplopen tot liefst 86 miljoen euro. “Het is ongelooflijk veel geld, maar die bedragen worden nu voor zulke goede voetballers betaald. Of Frenkie de beste speler is met wie ik ooit heb gevoetbald? Matthijs de Ligt is ook geweldig, maar een ander type. En ik vond Christian Eriksen ook geweldig. Maar Frenkie staat zeker hoog in mijn lijstje. En ik denk dat hij alleen nog maar beter wordt als hij tussen nog betere voetballers staat. Of hij de ballen van Lionel Messi krijgt of van Schöne scheelt wel effe.”