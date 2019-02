Advocaat: ‘Waarom zou je daartegen zijn? FC Utrecht wil toch naar play-offs?’

FC Utrecht haalde met Riechedly Bazoer en Michiel Kramer twee opvallende winterse versterkingen binnen. De twee weten hun stempel echter nog niet te drukken op het spel van de Domstedelingen en zullen zaterdag tegen Excelsior ook niet in de basis beginnen. Bazoer is geschorst en is bovendien ziek, terwijl Kramer Jean-Christophe Bahebeck voor zich moet dulden in de pikorde.

Dick Advocaat is echter wel blij met de transferzaken die zijn ploeg club heeft en snapt de negatieve teneur rondom het tweetal dan ook niet: “Kijk, ik heb twee spitsen die waarschijnlijk tot het einde van het seizoen geblesseerd zijn, Cyriel Dessers en Simon Makienok. Bij Bahebeck weet ik het nog steeds niet. En dan heb je Nick Venema. Die moet je voorzichtig brengen in mijn ogen - daar is niet iedereen het mee eens - maar in mijn ogen. Dat is de reden dat we Kramer halen voor heel weinig geld” tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van de oefenmeester.

“En dat geldt ook voor Bazoer. Als je dat soort jongens kan binnenhalen en ziet wat ze laten om hier toch te spelen: waarom zou je daarop tegen zijn? Uiteindelijk wil FC Utrecht ook in de play-offs meedoen, toch?” Excelsior is zaterdag het volgende obstakel op weg naar het bereiken van de play-offs en Advocaat gaat uit van een lastige wedstrijd. Naast de volgens de trainer uitstekende Mounir El Hamdaoui zal zijn verdediging ook op moeten passen voor Marcus Edwards

“Die rechtsbuiten van Tottenham Hotspur die een tweede Mohamed Salah is, geloof ik. Daar moet je kort op zitten want anders kunnen ze je uitspelen. We moeten scherp beginnen tegen deze jongens en ze niet de ruimte geven. Dat doen zij wel, want ze hebben de meeste goals tegen in de Eredivisie.” Advocaat kan tegen de Kralingers naast Bazoer overigens eveneens niet beschikken over de zieke Urby Emanuelson.