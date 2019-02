Boos PSV neemt Ajax niets kwalijk: ‘Overal weten ze je te vinden’

De ophef is groot, nu de KNVB Ajax volgend weekend vrijaf heeft gegeven met het oog op de Champions League. Het competitieduel met PEC Zwolle is verplaatst naar 13 maart. Concurrent PSV heeft weliswaar begrip voor het verzoek van uitstel door Ajax en benadrukt dat de woede losstaat van de titelrace. Het gaat de koploper van de Eredivisie om de gevolgde procedure door de KNVB en het eenzijdige besluit waarbij de club niet werd gehoord. “Willekeur en geen communicatie”, zo benadrukt algemeen directeur Toon Gerbrands vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

“Wij als PSV hadden in de situatie van Ajax waarschijnlijk hetzelfde gedaan bij de KNVB. Ik begrijp Ajax heel goed en het is een stap in de goede richting als rekening wordt gehouden in het competitieprogramma met de Europese verplichtingen van clubs.” De frustratie van PSV zit vooral bij de KNVB. “Overal weten ze je te vinden en nu worden we door manager competitiezaken Jan Bluyssen voor een voldongen feit gesteld”, verduidelijkt Gerbrands. “Dit besluit leidt tot precedenten. Bij overwintering kan volgend seizoen iedere club vragen om de competitiewedstrijd voordien te schrappen.”

Bij PEC, dat nu op een woensdagavond om 18.30 uur in Amsterdam moet spelen, is de woede eveneens groot. “Dit is gewoon competitievervalsing en voor ons volstrekt onacceptabel”, zo zei voorzitter Adriaan Visser eerder, ook in verband met het feit dat men volgende maand drie duels in acht dagen tijd zal moeten afwerken. Vreemd is dat naast Gerbrands en PEC als betrokken partij geen enkele andere directeur van een club uit de Eredivisie zijn beklag heeft gedaan. De volgende keer kan een andere club zomaar de pineut zijn. “De rest van de Eredivisie moet blijkbaar nog wakker worden”, aldus Gerbrands. “Volgens mij allemaal een gevolg van een gebrek aan leiderschap.”

In de optiek van Valentijn Driessen legt de verplaatsing van Ajax - PEC precies het pijnpunt bloot waarom heikele zaken in de veranderagenda niet zijn aangenomen in november 2018. “Komt de solidariteit, de geest van een beslissing en het algemeen belang in conflict met het individuele clubbelang, dan zijn de rapen gaar en staat ieder voor zijn eigen toko”, claimt de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in het dagblad.

“Natuurlijk verander je de spelregels niet tussentijds en helemaal niet in een two-horse-titelrace”, somt Driessen op. “Natuurlijk dient het belang van Ajax in Europa het belang van het totale Nederlandse voetbal. Natuurlijk wordt PEC Zwolle sportief gemangeld. Natuurlijk moet Feyenoord geen scherprechter willen spelen in een welles-nietes-spelletje tussen PSV en Ajax, waarbij ze in Rotterdam niets te winnen hebben. Alles wat partijen betogen is valide, maar allemaal redeneren ze volledig vanuit het eigen perspectief en staat het eigen belang voorop.”