Arsenal recht rug in eigen huis en voorkomt stunt van BATE Borisov

Arsenal heeft zich donderdagavond voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. Een week na de verrassende nederlaag bij BATE Borisov (1-0) stapte het team van Unai Emery in het weerzien met de Wit-Russen als duidelijke winnaar van het veld: 3-0. Halverwege het duel hadden de Londenaren de schade uit het heenduel al weggepoetst. Sokratis Papastathopoulos zorgde na rust voor de geruststellende 3-0.

Ofschoon Arsenal na het rustsignaal met een voorsprong van 2-0 de kleedkamers betrad, had de tussenstand er ook heel anders uit kunnen zien. De ploeg van Emery was weliswaar de hoofdrolspeler in de eerste 45 minuten, maar BATE had enkele aanvallen waaruit zomaar een doelpunt had kunnen vallen. Na vier minuten had Arsenal echter al de leiding genomen: na voorbereidend werk van Pierre-Emerick Aubameyang werkte Zakhar Volkov het leer in zijn eigen doel. Zes minuten voor rust verdubbelde Arsenal de voordelige marge.

Na een corner van Granit Xhaka kopte Shkodran Mustafi het leer onhoudbaar voor doelman Denis Scherbitskiy tegen de touwen: 2-0. In de tweede helft was de tactiek van BATE duidelijk veranderd: de bezoekers stonden hoger op het veld en probeerden elke bal te veroveren. De 3-0 van Arsenal, na nog geen uur spelen, brak echter het verzet van de bezoekers. De twee minuten eerder voor Laurent Koscielny ingevallen Sokratis was na een corner van Xhaka eerder bij de bal dan Scherbitskiy en kopte raak.

In het restant van de wedstrijd werden de toeschouwers niet meer doelpunten verwend. De spelers van BATE waren zichtbaar vermoeid, terwijl Arsenal gas terugnam en op de riante voorsprong leunde.