‘Van Bommel heeft gelijk dat PSV na de winterstop verdedigend beter is’

Dit weekend staat de topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord op het programma. Beide ploegen verkeren niet bepaald in topvorm en in deze aflevering van Feiten op Tafel pakken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban de statistieken erbij om te zien wat er precies allemaal misgaat bij de Eindhovenaren en Rotterdammers. Hoe doet PSV het cijfermatig in vergelijking tot voor de winterstop en waar gaat het precies fout bij Feyenoord momenteel?

