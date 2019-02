Heracles Almelo bevestigt gesprekken: ‘Zover ik weet, is het nog niet rond’

Mark-Jan Fledderus is in gesprek FC Groningen, zo bevestigt Heracles Almelo via de officiële kanalen. De 36-jarige oud-middenvelder, die in Almelo als technisch manager werkt, is bij de Trots van het Noorden in beeld om technisch directeur te worden. Rob Toussaint, algemeen directeur bij Heracles, benadrukt in gesprek met RTV Oost dat een vertrek van Fledderus nog niet rond is.

“Mark-Jan heeft mij deze week verteld dat ze in gesprek zijn. Maar zover ik weet, is het nog niet rond. Hij heeft hier in ieder geval nog geen afscheid genomen. Ik hoop dat hij blijft”, zo laat Toussaint weten aan de regionale omroep. Het Dagblad van het Noorden wist woensdagochtend te melden dat de overstap van Fledderus naar Groningen al in kannen en kruiken is. De oud-middenvelder zou voor 1 maart al gepresenteerd moeten worden in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

“Heracles Almelo wacht de verdere ontwikkelingen rondom Fledderus af en richt zich volledig op de wedstrijd van komende vrijdag tegen VVV-Venlo”, zo schrijft Heracles op de website. Indien Fledderus inderdaad naar FC Groningen vertrekt, betekent het dat de Almeloërs na een jaar alweer op zoek moeten naar een nieuwe technisch manager. De geboren Drent volgde per 1 maart 2018 Nico-Jan Hoogma op, die bij de KNVB aan de slag ging als sportief directeur.

Bij FC Groningen moet Fledderus de opvolger worden van Ron Jans, die in december aankondigde dat hij zijn tot 30 juni 2019 lopende contract niet zou gaan verlengen. Fledderus is geen onbekende in Groningen, want hij speelde tussen 2004 en 2008 in het shirt van de Trots van het Noorden. Indien hij daadwerkelijk bij FC Groningen aan de slag gaat als technisch directeur, gaat hij een tandem vormen met Wouter Gudde. Hij komt over van Excelsior en wordt als algemeen directeur de opvolger van Hans Nijland.