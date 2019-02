Klopp: ‘Ik heb die twee waarschijnlijk nog nooit zo zien verdedigen, respect'

Spektakel bleef dinsdag uit in de ontmoeting tussen Liverpool en Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Niko Kovac vond dat prima en koesterde de 0-0 op Anfield. “Er zijn niet zoveel teams die hier overeind blijven en ook nog eens geen doelpunt tegen krijgen”, benadrukte de oefenmeester van Bayern. “Het feit dat zij maar enkele keren gevaarlijk zijn geweest, geeft aan dat het bij ons in tactisch opzicht goed stond.”

“We hadden liever een uitdoelpunt gemaakt, maar het resultaat is zeker niet slecht”, gaf doelman Manuel Neuer op zijn beurt aan. Javi Martinez was een van de betere spelers aan de kant van Bayern, al geniet hij dit seizoen niet altijd vertrouwen van Kovac. “Javi was fantastich”, beaamde Neuer. “We weten dat we op hem kunnen rekenen in grote wedstrijden en dat heeft hij vanavond laten zien.”

“We hebben in verdedigend opzicht fantastisch gespeeld”, benadrukte Kovac. “We wisten van tevoren dat we geen tachtig procent balbezit zouden hebben, maar we hadden in de laatste meters meer kunnen doen. We moeten nu afwachten wat er in de return zal gebeuren. Ik ben zonder meer de laatste persoon die een doelpuntloos gelijkspel zal vieren. Maar het feit dat Liverpool maar een paar kansen had, zegt veel over ons tactische spel.”

Bayern hield dinsdagavond voor het eerst in 2019 de nul, besefte ook Jürgen Klopp. “Joshua Kimmich en David Alaba speelden zo ontzettend gedisciplineerd. Ik heb die twee waarschijnlijk nog nooit zo zien verdedigen. Daar heb ik respect voor, ze hebben het ons moeilijk gemaakt. Al hadden we kansen waar we meer uit hadden kunnen halen. Het is niet de wedstrijd geworden waar we van droomden, zoals we die in de Champions League weleens gehad hebben. Qua resultaat is het oké.”

Mats Hummels was te spreken over de defensieve zekerheid van Bayern. “We waren gefocust en we speelden gedisciplineerd. Iedereen speelde goed op zijn positie. We hadden een plan en dat hebben we goed uitgevoerd. Het is niet makkelijk om een antwoord op de aanval van Liverpool te hebben, maar we hebben het goed gedaan”, oordeelde de centrale verdediger. “Het is nog altijd fifty-fifty. We zullen thuis net zo gedisciplineerd moeten zijn, maar met meer gevaar voorin.”

Hummels kreeg de vraag waarom Bayern in de Bundesliga niet in staat is om in verdedigend opzicht een solide indruk te maken. “Het is anders. We zijn altijd de grote favoriet in de wedstrijden in de Bundesliga en we hebben veel meer de bal. Hier was onze aanpak echter anders.”