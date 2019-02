Veltman draagt met doelpunt bij aan zege Ajax in oefenduel met AZ

Ajax heeft dinsdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen AZ met 0-3 gewonnen. Bij beide teams kwamen spelers in actie die dit seizoen genoegen moeten nemen met een bijrol. Aan de kant van Ajax begon Joël Veltman in de basis. De rechtsback maakte afgelopen zondag tegen NAC Breda (5-0) zijn rentree in de Eredivisie nadat hij lange tijd herstellende was van een knieblessure. Mede door een goal van de back won Ajax overtuigend.

Door nieuwe regelgeving mogen spelers van Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV van 23 jaar of ouder niet meer in actie komen in de Keuken Kampioen Divisie. De trainers Erik ten Hag en Mark van Bommel lieten hier onlangs nog hun onvrede over blijken. Om de reserves toch aan hun speelminuten te laten komen, werd dinsdag een oefenduel tussen Ajax en AZ afgewerkt.

Ajax kwam in Alkmaar na een kwartier spelen op voorsprong via Veltman. De verdediger kopte raak vanuit een hoekschop. De voorsprong werd nog voor rust verdubbeld via Lassina Traoré. Na rust werd de eindstand op 3-0 bepaald door Traoré, die scoorde op aangeven van Noa Lang.

Opstelling AZ: Velthuizen; Van Rhijn, Hatzidiakos, Kramer (Bakker 46'), Wijndal; Vejinovic, Gudmundsson, Goudmijn (P. Koopmeiners 46'); Mihalik (Duin 65'), Johnsen, Helmer (Reijnders 65').

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Veltman, Schuurs (Botman 46'), Sinkgraven; De Wit, Labyad, Ekkelenkamp; Cerny (Ter Heide 82'), Traoré (Brobbey 70'), Lang (Q. Timber 82').