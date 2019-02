Seuntjens: ‘Hopelijk komt er interesse van een mooie buitenlandse club’

In de zomer van 2016 maakte Mats Seuntjens transfervrij de overstap van NAC Breda naar AZ en tekende in Alkmaar een contract voor vier seizoenen. Inmiddels is hij ruim tweeënhalf jaar in dienst en kwam hij tot 96 wedstrijden waarin hij negen doelpunten maakte en twaalf assists gaf. Deze jaargang komt de jongere broer van VVV-aanvaller Ralf veelvuldig in actie als centrumspits in het elftal van John van den Brom. Afgelopen weekend kwam hij voor het eerst weer in actie na de hersenschudding die hij opliep na een stevige botsing met Oussama Idrissi in het duel met FC Emmen. In gesprek met Voetbalzone vertelt hij over zijn huidige rol en ambities richting de toekomst.

Mats, van die 96 wedstrijden speelde je er maar 30 de volle 90 minuten, hoe komt dat?

"Ja, goede vraag. Ik ben vorig jaar natuurlijk veel ingevallen en het is niet ongebruikelijk dat een aanvaller gewisseld wordt. Dit seizoen word ik ook vaak gewisseld in de laatste tien minuten, dat komt denk ik ook wel omdat ik geen typische momentenvoetballer ben die je altijd maar laat staan. Ik moet zeggen dat het me ook niet heel erg stoort, het is natuurlijk beter als je volle wedstrijden maakt, maar zolang ik mijn bijdrage heb geleverd, geeft mij dat de meeste voldoening. Uiteindelijk is het sowieso de keuze van de trainer."

Dit seizoen sta je vaak in de spits, hoe vind je dat?

"In alle eerlijkheid is het niet mijn favoriete positie, dat zijn links- en rechtshalf. In de voorbereiding speelde ik een keer een slechte wedstrijd en daarna stond ik ook als spits. John van den Brom zei toen dat het een noodoplossing was, maar ik zat er toen wel even mee moet ik eerlijk zeggen. Ik weet echter wel dat ik deze positie goed kan invullen voor mezelf en het elftal en daar draait het uiteindelijk allemaal om. Nu de tweede seizoenshelft is begonnen, wil ik gewoon zo goed mogelijk renderen en een aantal doelpunten maken waarmee ik mezelf in de kijker kan spelen."

Wat zijn jouw ambities precies en waar liggen die?

"Ik word dit voorjaar 27 en heb na dit seizoen nog één contractjaar te gaan. Ik ben mij er wel bewust van dat ik nu de jaren inga waarin ik hopelijk wat kan forceren om een mooie stap te maken. Realistisch gezien is het niet waarschijnlijk dat de top drie van de Eredivisie bij me aan zal kloppen. Die zullen eerder kijken naar de jonge jongens bij ons zoals Calvin Stengs, Guus Til en Myron Boadu, maar je weet het natuurlijk nooit. Lasse Schöne heeft ook ooit de stap gemaakt op die manier, maar nogmaals, ik denk niet dat dát er voor mij inzit. Buiten AZ ben je dan in Nederland verder wel klaar, dus hopelijk komt er interesse van een mooie buitenlandse club. Wat voor soort club dat is, is moeilijk te zeggen en het ligt vooral aan deze seizoenshelft denk ik, hopelijk kan ik daarin wat meer negentig minuten spelen, haha."

Tot slot vertrekt jouw trainer deze zomer sowieso, hoe kijk je daarnaar?

"Tja, we wisten het al wel een beetje. Niet officieel hoor, maar na vijf jaar is het ook wel een logische stap. Ik heb altijd fijn met John van den Brom gewerkt en nog steeds, maar na zo’n periode is het misschien ook wel klaar en mooi geweest voor ons beiden. Bij NAC Breda heb ik veel trainers gehad in korte tijd, dus hij heeft het best lang volgehouden en hopelijk kan hij het mooi afmaken dit jaar. We hebben ook fijn geloot in de beker, hoewel dat ook slecht kan uitpakken als je denkt dat je er al bent. Twee jaar op rij de bekerfinale zou mooi zijn. We gaan er alles aan doen die prijs te pakken, want als je hem weer verliest baal je natuurlijk extra."