Klopp: ‘Thank God dat we nu geen keuze hoeven te maken, dat is niet mogelijk’

Liverpool is momenteel nog op twee fronten actief. Komende dinsdag wacht voor de huidige nummer twee van de Premier League de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, waarin Bayern München de tegenstander is. Liverpool-manager Jürgen Klopp benadrukt op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen der Rekordmeister dat er nog geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen de Premier League en de Champions League.

“Het is duidelijk dat de fans van Liverpool nu de voorkeur geven aan de Premier League. Maar we spelen nu in de Champions League en jullie verwachten allemaal dat we ons uiterste best zullen doen. Thank God dat we nu geen keuze tussen de Premier League en de Champions League hoeven te maken, want dat is simpelweg niet mogelijk. Het enige dat we kunnen doen, is op een gepassioneerde manier voetballen. Dat is wat de mensen verwachten als ze naar Anfield komen”, zo tekent Sky Sports op uit de mond van Klopp.

“We verwachten dat de sfeer optimaal is, want dat is een factor die ons naar een hoger niveau kan tillen. Ik heb nu al een aantal keer meegemaakt dat de toeschouwers ons van 100 naar 120, 130 of 140 procent kunnen brengen”, vervolgt de Duitse oefenmeester. In een eerder stadium wees hij een aanbod van Bayern München af en sinds oktober 2015 aan het roer staat bij Liverpool. In de afgelopen drie jaar wist hij met the Reds nog geen eremetaal te veroveren. “We hebben ervoor gezorgd dat we meedoen om de prijzen, maar dat is nog niet genoeg.”

“Dat mensen denken dat we Bayern kunnen verslaan, is een goed teken. Maar we moeten dit wel zien te bewijzen. Het verhaal is tot dusver mooi, maar het is nog niet af”, benadrukt Klopp. “Ik ben niet heel vaak in de stad, dus ik weet niet precies wat de mensen over mij en het team denken. Maar de sfeer in het stadion is heel positief. Ik heb me hier heel welkom gevoeld en het is alleen maar beter gegaan, dat is de waarheid. We zijn met z'n allen gegroeid en hebben ons ontwikkeld.”

Ook Jordan Henderson wordt op de persconferentie gevraagd naar de keuze tussen de Premier League en de Champions League. “Het liefst zou ik ze allebei willen winnen, we zijn ambitieus. We bekijken het per wedstrijd en het maakt niet uit in welke competitie we spelen. Om die reden is de wedstrijd tegen Bayern de belangrijkste tot nu toe in dit seizoen. Zo blijven we de wedstrijden tot het einde van het seizoen benaderen, we moeten geen voorkeur geven aan een bepaalde competitie. We zijn goed genoeg om in beide competities tot het einde mee te doen om het eremetaal.”