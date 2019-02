Tagliafico: ‘Na Real Madrid speel je tegen NAC Breda en dat is niet makkelijk’

Ajax deed zondagmiddag in eigen stadion wat het moest doen tegen NAC Breda. De hekkensluiter van de Eredivisie werd met een 5-0 nederlaag huiswaarts gestuurd, waardoor de Amsterdammers de achterstand op PSV verkleinen tot vier punten. Nicolás Tagliafico benadrukt in gesprek met Trouw dat het niet zo gemakkelijk ging als dat het leek.

“Na Real Madrid speel je tegen NAC Breda, de nummer laatst in de Eredivisie. Dat is niet makkelijk. De kunst is dan om als team precies hetzelfde te leveren”, zo legt Tagliafico uit. Dankzij doelpunten van Dusan Tadic (tweemaal), Kasper Dolberg en eigen treffers van Gervane Kastaneer en Erik Palmer-Brown was Ajax te sterk voor NAC Breda. “Het was lastig. NAC speelde zeer defensief met vijf verdedigers. Het was moeilijk om de ruimtes te vinden.”

Tagliafico noemt de titelstrijd een ‘mentale kwestie’. “We moeten denken alsof elke Eredivisie-wedstrijd een Champions League-duel is. We moeten tegenstanders met dezelfde focus en concentratie tegemoet treden; ik werk voor jou, jij werkt voor mij. Net als tegen Real. Als we dat doen, dan hebben we een goed team”, stelt de Argentijnse vleugelverdediger. Voor Ajax wacht nu volgende week zondag de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, waarop het bekerduel met Feyenoord in De Kuip volgt.

In Amsterdam is Tagliafico een publiekslieveling. Ajax nam hem een jaar geleden over van Independiente en zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2022. “Dat is mooi. Ik voel de waardering hier”, geeft Tagliafico te kennen. Hij werd tijdens het duel met NAC gekozen tot man van de wedstrijd. “Ik vind het prima, hoor. Maar voor mij was Dusan de man van de wedstrijd.”