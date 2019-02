‘Van Bommel is de absolute baas bij PSV; Ten Hag niet bij Ajax’

PSV en Ajax ontlopen elkaar dit seizoen niet veel, maar op trainersgebied hebben de Eindhovenaren volgens Pierre van Hooijdonk een streepje voor. De analist stelt zondagavond bij Studio Voetbal dat Van Bommel de touwtjes in handen heeft bij de koploper van de Eredivisie, terwijl Erik ten Hag minder autoriteit heeft.

Van Hooijdonk noemt Van Bommel 'de absolute baas' bij PSV. "Daar twijfelt niemand aan. Ik denk dat er over de rol van Erik ten Hag als baas bij Ajax wel getwijfeld wordt", aldus Pi-Air, die eraan toevoegt dat Van Bommel impopulaire maatregelen durft te nemen. Hij wijst naar de wissel van Gastón Pereiro, zaterdag tegen sc Heerenveen (2-2): de Uruguayaan werd een minuut na het maken van de 2-1 naar de kant gehaald.

"Terwijl het een ongeschreven regel is om iemand die heeft gescoord te laten staan", geeft Van Hooijdonk aan. Ten Hag schippert nogal op het gebied van wissels, zo denkt de oud-aanvaller. "Hij haalde tegen NAC Breda Dusan Tadic eraf bij een 4-0 stand. Dat is makkelijk, dan vindt niemand het erg." Collega-analist Rafael van der Vaart is het eens met Van Hooijdonk en neemt het wisselen van Donny van de Beek als voorbeeld.

Van de Beek bleef tegen NAC negentig minuten op het veld, maar werd dit seizoen al zeven keer voortijdig naar de kant gehaald. Wanneer trainer Ten Hag kiest voor Hakim Ziyech ‘op tien’, moet dat volgens Van der Vaart niet ten koste gaan van Donny van de Beek. "Hij heeft zich terug geknokt, hij is de motor van Ajax. Hij blijft gaan en creëert kansen. Als hij er dan uit gehaald wordt, is dat de makkelijkste keus voor de trainer. Als je Ziyech of Tadic wisselt, heb je een week lang een probleem."