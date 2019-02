Tim Krul wees diverse Premier League-clubs af: ‘Ik ben een liefhebber’

Tim Krul is hard op weg om zijn oude hoge niveau te halen. De keeper gaat met Norwich City aan kop in de Championship en mikt op promotie naar de Premier League. De loopbaan van de keeper zit eindelijk weer in de lift, nadat hij in 2015 zijn kruisband afscheurde in de interland van het Nederlands elftal tegen Kazachstan. Ongelukkige periodes volgden bij Ajax en AZ, waarna hij de draad uiteindelijk weer heeft weten op te pakken bij the Canaries. “Ik belandde in een zwart gat. Mentaal was het zwaar. Ik ben door een heel donkere periode gegaan”, aldus Krul.

In het seizoen 2016/17 werd Krul verhuurd aan Ajax, waar Jasper Cillessen destijds aan Barcelona was verkocht. André Onana brak door en hield Krul uit de basis. Halverwege het seizoen vertrok Krul naar AZ. “Andre Onana was toen al fantastisch bezig”, vertelt Krul in een interview met het Algemeen Dagblad. “Zo werkt het vak van keeper: je hebt maar één plek. Ik ben niet iemand die rustig op de bank gaat zitten. Bij AZ kreeg ik daarna de kans om 23 duels te spelen in een maand of vijf. Dat was een goede impuls voor mij om aan het vertrouwen in mijn lichaam te werken.”

Medio 2017 kreeg Krul te horen dat er bij Newcastle United geen plek meer voor hem was. Hij vertrok naar Brighton & Hove Albion, maar werd daar op de bank gehouden door eerste keus Matt Ryan. Na een seizoen zonder wedstrijden op het hoogste niveau, vertrok hij in de zomer van vorig jaar transfervrij naar Norwich. “Chris Hughton, de trainer van Brighton, zei: 'Tim, je bent topfit, maar geen nummer twee. Ga weer laten zien dat je terug bent.' Zo voelde het ook echt. Ik had een paar opties om op de bank te zitten in de Premier League, maar ik ben een liefhebber”, aldus Krul. “Toen Farke me belde, zag ik het meteen zitten. Het was een risicovolle stap, maar het pakt fantastisch uit. Ik kan niet wachten tot het volgende duel.”

Krul kwam dit seizoen al tot 33 competitiewedstrijden. Norwich gaat aan kop in de competitie en promotie naar de Premier League lonkt. De doelman denkt dat zijn overstap naar de club uit de Championship goed voor hem is geweest. “Misschien voelde ik me bij Newcastle wel iets te veel op mijn gemak. De echte honger, die ik nu weer heb, vond ik de laatste paar jaar terug. Ik ben frisser en beter dan ooit. Ik ben dankbaar dat ik dit seizoen 33 wedstrijden heb mogen spelen. Bij Newcastle leefde ik meer in een roes, al heb ik gigantisch mooie dingen meegemaakt. Ik kan niet wachten om de mensen te laten zien dat het weer goed zit met mij."