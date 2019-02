Hoe Liverpool het gemis van Virgil van Dijk tegen Bayern gaat merken

Liverpool en Bayern München staan dinsdagavond in het kader van de achtste finales van de Champions League tegenover elkaar op Anfield. De ploeg van manager Jürgen Klopp is de laatste weken niet meer de geoliede voetbalmachine die het in december nog was, met twee remises en twee nederlagen in de laatste zeven officiële duels. Bayern daarentegen lijkt op het juiste moment van het seizoen de winnende formule te hebben gevonden: in de laatste dertien officiële wedstrijden werden alleen Ajax (3-3) en Bayer Leverkusen (3-1) niet verslagen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Anfield, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

Virgil van Dijk zal de eerste ontmoeting met Bayern aan zich voorbij moeten laten gaan. De verdediger kreeg in de tiende minuut van de laatste groepswedstrijd tegen Napoli (1-0) een gele kaart voor een charge op Dries Mertens en dat betekende zijn derde prent en dus een schorsing voor het eerste achtste finale-duel met Bayern. De Oranje-international had in beide groepsduels met Paris Saint-Germain ook al geel gezien. Slechts vijf keer eerder maakte Van Dijk géén minuten in een duel van Liverpool, sinds zijn memorabele debuut voor the Reds in de Merseyside-derby tegen Everton (2-1) op 5 januari 2018.

Van Dijk miste vier wedstrijden van Liverpool uit voorzorg in verband met fysieke klachten: in de competitie tegen Manchester City (4-3 winst, 14 januari 2018) en Huddersfield Town (0-3 winst, 30 januari 2018), in de League Cup tegen Chelsea (1-2 verlies, 26 september 2018) en in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers (2-1 verlies, 7 januari 2019). De Nederlander behoorde op 6 maart 2018 wel tot de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met FC Porto (0-0), maar na de eclatante 0-5 overwinning in Portugal koos Klopp ervoor om Van Dijk op Anfield negentig minuten op de bank te houden.



De statistieken van Liverpool met of zónder Virgil van Dijk

Mét van Dijk Alle officiële duels Liverpool sinds 5 januari 2018 Zónder Van Dijk 54 Wedstrijden 5 35 Overwinningen 2 9 Remises 1 10 Nederlagen 2 117 Doelpunten voor 9 2.2 Gemiddeld aantal doelpunten voor 1.8 46 Doelpunten tegen 7 0.9 Gemiddeld aantal doelpunten tegen 1.4 64.80% Winstpercentage 40.00%

Het verschil tussen een Liverpool mét Van Dijk en een Liverpool zónder Van Dijk mag er zijn: in 54 officiële duels met de Nederlander binnen de lijnen stapte het team van Klopp in 64,8 procent van de gevallen als winnaar van het veld. Zonder de duurste verdediger aller tijden werd 40 procent van de duels gewonnen: twee zeges, een remise en twee nederlagen. Ook het verschil qua gemiddeld aantal doelpunten tegen per duel mét of zónder Van Dijk in het elftal is behoorlijk: 46 in 54 duels (0.9) versus 7 in 5 duels (1.4).



Statistieken Opta: Liverpool - Bayern München

O Bayern München won slechts één van de zeven wedstrijden in Europa tegen Liverpool: vier remises en twee nederlagen. Dat was een 3-1 zege voor eigen publiek in de tweede ronde van de toenmalige Europa Cup II op 3 november 1971, door doelpunten van Gerd Müller (twee en Uli Hoeness.

O De enige (dubbele) ontmoeting tussen Liverpool en Bayern München in de Europa Cup I/Champions League was in de halve finales van 1980/81. Liverpool plaatste zich op basis van uitgoals (0-0 in Liverpool, 1-1 in München) voor de finale, waarin Real Madrid met 1-0 verslagen werd.

O Bayern München maakte niet één doelpunt in de drie voorgaande officiële visites aan Anfield, de thuishaven van Liverpool.

O Liverpool verloor niet één van de laatste negentien Europese thuisduels op Anfield: veertien zeges en vijf remises. De laatste Europese nederlaag van de Merseyside-club in eigen huis was in oktober 2014 in de Champions League tegen Real Madrid (0-3). Dat is de op een na langste ongeslagen thuisreeks van Liverpool in Europa, na een serie van veertig thuiswedstrijden tussen september 1974 en december 1991.

O Bayern München is een van de vijf teams die in de groepsfase van de Champions League ongeslagen bleven. Ook Ajax, Barcelona, Olympique Lyon en FC Porto verloren niet één van de zes groepswedstrijden van het Europese miljardenbal. Bayern bereikte in zeven van de laatste negen seizoenen de halve finales.

O Niet één van de laatste acht Champions League-duels van Bayern München op verplaatsing eindigde in een nederlaag: zes overwinningen en twee remises, na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in september 2017. Alleen tussen oktober 2012 en april 2014 bleef men in uitduels in de Champions League langer ongeslagen: tien duels.

O Liefst acht teams schoten dit seizoen in de groepsfase van de Champions League vaker op doel dan Bayern München. Geen enkele ploeg creëerde echter meer grote kansen dan de Duitse topclub: 21.

O Geen enkele ploeg maakte dit seizoen in de Champions League meer doelpunten uit dode spelmomenten dan Bayern München: acht. Vijf treffers kwamen uit een corner, meer dan wie dan ook.

O Geen enkele voetballer liet meer grote kansen onbenut in de groepsfase van de Champions League dan Sadio Mané: zes, van de zeven in totaal. De aanvaller van Liverpool maakte vorig seizoen echter zeven treffers in evenzoveel duels in de knock out-fase van het toernooi.

O Robert Lewandowski, met acht doelpunten voorlopig topscorer van de huidige Champions League-editie, gaat proberen om voor het vijfde opeenvolgende Champions League-duel te scoren. Dat lukte de aanvaller echter nog nooit in één seizoen.

O Vier voetballers van Bayern München kunnen op Anfield hun vijftigste Champions League-wedstrijd afwerken: Thiago Alcantara, Mats Hummels, Javi Martinez en James Rodriguez