Advocaat liet contract uitbetalen aan Verbeek: ‘Dat was een heel fors contract’

Pim Verbeek vertrok onlangs als bondscoach van Oman en besloot een punt te zetten achter zijn loopbaan als trainer. In een uitgebreid interview met De Telegraaf gaat hij in op zijn carrière en band met Dick Advocaat, die een belangrijke rol in zijn leven heeft gespeeld de afgelopen jaren. “Ik werd gevraagd om het van hem over te nemen bij Zuid-Korea en ik denk dat Dick daar ook een rolletje in heeft gespeeld”, aldus Verbeek.

Na het EK van 2004 ging Advocaat aan de slag als trainer van Borussia Mönchengladbach. Verbeek woonde dichtbij en hij werd door de ex-bondscoach gevraagd als assistent. Na teleurstellende resultaten bood Advocaat zijn ontslag aan. “Dick staat bekend als geldwolf, maar zei dat hij over de resterende twee jaar zijn salaris niet hoefde te hebben”, legt Verbeek uit. “Ik zei als geintje: Dick, dat kun jij wel zeggen, maar ik moet nog twintig jaar. Het hele gesprek niets gehoord. Tot hij aan het einde zegt: oh ja, mijn assistent, daar voel ik me verantwoordelijk voor. Jullie betalen hem mijn contract uit. En dat was een heel fors contract. Had Dick heel netjes voor me geregeld.”

Niet lang daarna werd Verbeek gebeld door Advocaat. Laatstgenoemde ging werken in de Verenigde Arabische Emiraten en wilde Verbeek meenemen. Het tweetal had succes en niet lang daarna kreeg Advocaat een aanbieding vanuit Zuid-Korea, waar hij bondscoach kon worden. “Als we het die sjeiks hadden verteld, waren we daar nooit het land uitgekomen. Dat kan ik je op een briefje geven”, stelt Verbeek. “Ze hebben allemaal geld, maar het draait daar om status. Voor hen zou het enorm gezichtsverlies betekenen. We zeiden niets, zetten de auto’s voor het hotel, sleutels erin, brief erbij. We vluchtten naar het vliegveld. Ons salaris betaalden we terug. De voorzitter werd wekenlang compleet afgebrand in de media. Hoe kun je iemand met zo’n status nou zo’n contract geven?”

Advocaat was in Zuid-Korea populair en Verbeek maakte het van dichtbij mee. “Het ging zelfs zo ver dat hij werd gevraagd om te presenteren bij een concert van een popband. Werd Dick dat podium opgeroepen voor 50.000 man, die mensen compleet uit hun dak.”