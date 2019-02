Mauro Icardi deelt ‘quote van Mark Twain’ na tumultueuze 24 uur

Mauro Icardi reageert niet inhoudelijk op het besluit van Internazionale om zijn aanvoerdersband af te nemen. De aanvaller, die weigerde om mee te doen aan de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien (0-1 zege) van donderdagavond, plaatste na het duel een cryptische boodschap op Instagram en laat het daar voorlopig bij.

Rond de aftrap van het duel plaatste Icardi een foto met zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara, om duidelijk te maken dat ze samen Valentijnsdag vierden. Na afloop van het duel stuurde Icardi nog een bericht de wereld in. "Het is beter om je mond te houden en dom te lijken, dan om je mond open te doen en alle twijfel weg te nemen - Mark Twain."

In werkelijkheid is er overigens geen bewijs dat het citaat van de Amerikaanse auteur Twain afkomstig is; de origine ligt in de Bijbel ('Een dwaas zelfs, die zwijgt, zal wijs geacht worden, en die zijn lippen toesluit, verstandig' - Spreuken 17:28) en de aangepaste versie die wordt toegeschreven aan Twain werd voor het eerst aangetroffen in een boek van Maurice Switzer uit 1907, weer in een iets andere versie.

Het is niet duidelijk op wie Icardi precies reageerde. Het citaat duidt op kritiek op de uitspraken van een ander; mogelijk zag hij het interview van sportief directeur Piero Ausilio bij Sky Italia. Ausilio sprak donderdagavond van een 'pijnlijk besluit' waar iedereen het evenwel mee eens was. "We hebben er serieuze en valide redenen voor. Mauro blijft belangrijk voor ons en heeft Inter nog veel te bieden. We twijfelen niet aan hem als professional of als spits."

"Daarom hoop ik dat hij nog lange tijd bij ons blijft", voegde Ausilio daaraan toe. "Het sleutelwoord daarbij is 'ons': dat moet altijd prevaleren. Het gaat om het welzijn van de club en de kleedkamer. We hebben nu maatregelen genomen. Dat was het laatste wat we wilden doen, maar we hebben dingen in het verleden door de vingers gezien. Het lijkt misschien een stap achterwaarts, maar we zetten eigenlijk tien stappen vooruit."

Icardi steggelt al maanden over een nieuw contract met Inter. De 25-jarige aanvaller, die sinds het seizoen 2015/16 aanvoerder was en wordt opgevolgd door doelman Samir Handanovic, ligt nog tot medio 2021 vast in Milaan en is niet tevreden over de voorstellen die hem zijn gedaan. Onlangs liet de Argentijn weten pas te willen luisteren als er ‘een correcte en concrete aanbieding’ gedaan wordt. Naar verluidt ligt ook zijn vrouw Nara dwars bij de onderhandelingen.