Tottenham lijkt zeker van kwartfinale na show tegen Dortmund

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond een belangrijke stap richting de kwartfinales van de Champions League gezet. Het team van manager Mauricio Pochettino boekte een ruime en verdiende overwinning op Borussia Dortmund, dankzij doelpunten van Heung-min Son, Jan Vertonghen en Fernando Llorente: 3-0. De Duitsers slaagden er niet in om een belangrijk uitdoelpunt af te dwingen en bleven daarmee voor het eerst in vijf duels met de Londenaren zonder treffer.

De eerste helft op Wembley was zonder meer enerverend, ook al kwam het scorebord niet in beweging. Tottenham groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar creëerde weinig noemenswaardige pogingen, terwijl de bezoekers uit Duitsland op slag van rust de grootste kans in de eerste 45 minuten kregen. Het gebrek aan treffers voor rust bezorgde Pochettino echter geen hoofdbrekens, in de wetenschap dat de Londenaren tot woensdag acht van de negen Champions League-goals dit seizoen in de tweede helft hadden gemaakt.

Tottenham en Dortmund hielden elkaar in de eerste helft zodoende in evenwicht. Roman Bürki hoefde amper in actie te komen en zag alleen hoe Lucas Moura in de openingsfase en Heung-min Son negen minuten voor rust tot een schot op doel kwamen. Het team van Pochettino kwam vlak voor rust echter goed weg. Na voorbereidend werk van Jadon Sancho zette Dan-Axel Zagadou zijn hoofd tegen de bal, maar Hugo Lloris redde bekwaam en zorgde ervoor dat de Londenaren zonder schade aan de tweede helft konden beginnen.

De redding van Lloris was belangrijk, daar Tottenham in de 47e minuut de leiding nam. Christian Eriksen onderschepte een bal van Achraf Hakimi en gaf het leer aan Vertonghen, die alle tijd had om Son te bedienen. De Zuid-Koreaan maakte op spectaculaire wijze met een volley van korte afstand de openingstreffer: 1-0. Het was voor Son alweer zijn negende treffer tegen Dortmund, de favoriete tegenstander in zijn loopbaan.

De ploeg van Lucien Favre oogde aangeslagen na de openingstreffer en kwam er in de tweede helft amper aan te pas. Het balbezit en de kansen waren voor Tottenham, dat in de laatste zeven minuten tweemaal toesloeg. Na een geweldige pass van Serge Aurier nam ook Vertonghen de bal in een keer op de slof en verschalkte hij Bürki: 2-0. Vier minuten later bepaalde de voor Moura ingevallen Llorente de eindstand. Na een hoekschop van Eriksen zette de Spanjaard zijn hoofd tegen de bal en was Bürki andermaal geklopt.