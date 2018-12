Van Bommel: ‘Het zou heel gek zijn als Robben daarom ‘ja’ zegt tegen PSV’

Mark van Bommel is niet van plan om naar München af te reizen om Arjen Robben te overtuigen van een terugkeer naar PSV. De oefenmeester van de Eindhovenaren zou de buitenspeler van Bayern München in de zomer graag toevoegen aan zijn selectie, maar benadrukt in gesprek met FOX Sports dat de bal bij Robben zelf ligt.

De 34-jarige routinier bevestigde eerder deze maand dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in Duitsland. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV liet donderdag weten dat via Van Bommel een balletje is opgegooid bij de voormalig international van Oranje. Robben speelde tussen 2002 en 2004 voor PSV en heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomstplannen.

"Het is niet nodig om in München langs te gaan, hoor", benadrukt Van Bommel vlak voor de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. "Arjen moet die keuze maken. Het zou wel heel raar zijn dat ik echt langs moet gaan en hij dan 'ja' zegt. Hij moet die keuze maken, hij is een op en top prof. Daarom houdt hij het ook zo lang vol. Hij is verstandig genoeg om die keuze zelf te maken."

Van Bommel beaamt dat Robben en hij het goed met elkaar kunnen vinden. Ze speelden samen bij PSV en bij het Nederlands elftal. "Ik bel en ik app met hem. Hij moet de keuze maken. Het lijkt me logisch als hij aangeeft dat hij weggaat, dat die vraag komt", aldus de trainer van de koploper van de Eredivisie.