De Boer weigert aanbiedingen uit ‘gezellige landen’: ‘Heeft niet mijn interesse’

Frank de Boer heeft geen haast om terug te keren in het trainersvak. De oefenmeester zit sinds zijn ontslag bij Crystal Palace in september 2017 zonder werk; De Boer heeft wel aanbiedingen gehad, maar de clubs die hem interesseerden haakten uiteindelijk af. Andere aanbiedingen sloeg hij zelf af, omdat ze uit landen kwamen waar hij geen oren naar heeft.

Bij FOX Sports zegt De Boer zaterdagavond dat hijzelf en zijn zaakwaarnemer Guido Albers weleens gebeld worden door geïnteresseerde partijen. Soms gaat het 'via via'. "Dat gaat dan via een ex-collega of een speler, die dan zeggen dat ze een club hebben en vragen of ik interesse heb", aldus De Boer. "Soms zeg ik weleens 'Ja', maar hoor ik er vervolgens niets meer van. Vaak zeg ik zelf al 'Nee', omdat het mijn interesse dan niet heeft. Ik heb belletjes van Saoedi-Arabië gehad, van Bahrein. Dat zijn gezellige landen, maar dat heeft mijn interesse nu niet."

De Boer werd viermaal kampioen met Ajax, maar slaagde niet bij Internazionale en Crystal Palace. Dat hij snel werd ontslagen bij beide clubs, viel hem zwaar. "In het begin heb ik bijna alleen maar aan mezelf gedacht en niet aan voetbal. Na twee decepties was er heel veel negativiteit rondom mij. Bij Ajax had ik een fantastische periode, maar de eerste weken bij Inter en Crystal Palace kostten zoveel energie", blikt hij terug.

"Die twee keer, wat zal het zijn, tachtig dagen, hebben mij veel meer energie gekost dan die vijfenhalf jaar bij Ajax", aldus De Boer, wiens aandacht in het buitenland voornamelijk uitging naar randzaken. "Echt ongelooflijk. Je probeert continu dingen in het gareel te krijgen, maar dan lukt dat niet of word je tegengewerkt en dan ben je meer met randzaken bezig dan met de dingen waar je je op wil richten. Je bent continu aan het corrigeren en dat kost heel veel energie."