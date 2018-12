Manchester City legt druk bij Liverpool in aanloop naar kraker

Manchester City heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de jacht op prolongatie van de landstitel. De ploeg van trainer Josep Guardiola was dankzij uitblinkers Gabriel Jesus en Leroy Sané, goed voor respectievelijk twee goals en twee assists, in eigen huis met 3-1 te sterk voor Everton en gaat zodoende met 44 punten uit 17 wedstrijden voorlopig aan kop in de Premier League. Nummer twee Liverpool, dat nu een achterstand van twee punten heeft, komt zondag zelf nog in actie tegen aartsrivaal Manchester United.

Manchester City leed vorig weekend tegen Chelsea nog zijn eerste nederlaag van het seizoen, maar de regerend landskampioen liet zich hier zaterdagmiddag niet door van de wijs brengen. Hoewel de eerste grote kans van de wedstrijd via Richarlison nog wel voor de bezoekers was, liet de eerste helft het bekende beeld van een dominant lichtblauw team zien dat de tegenstander steeds verder terugdrong op de eigen helft.

Nadat Fabian Delph met twintig minuten op de klok nog over had geschoten was het twee minuten later wel raak: een slechte bal van Yerry Mina werd door City onderschept, waarna Sané Gabriel Jesus wegstuurde en de Braziliaan de bal vervolgens koeltjes langs Jordan Pickford knalde. Het was aan de doelman van the Toffees te danken dat de voorsprong nog voor de rust niet verder uitgebreid werd, aangezien hij een paar minuten voor de onderbreking met een geweldige reflex Riyad Mahrez van scoren af hield.

Gabriel Jesus wist voor de thee het net nog wel te laten bollen, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Lang hoefde hij hier echter niet over te treuren, want vijf minuten na de rust scoorde de spits opnieuw. Sané wist de Braziliaan met een puntgave assists tussen twee verdedigers in te bereiken, waarna hij hard raak kopte. In de daaropvolgende fase leken the Citizens de wedstrijd compleet onder controle te hebben, maar moesten zij toch uit het niets de aansluitingstreffer van Everton incasseren.

Een afgeslagen aanval leidde 25 minuten voor tijd namelijk tot een counter voor de bezoekers en Dominic Calvert-Lewin kon uiteindelijk binnen koppen. De hoop op een goed resultaat vervloog echter ook al weer snel, aangezien invaller Raheem Sterling vier minuten na de 2-1 de wedstrijd met het hoofd definitief in het slot gooide. Door de rentree van Kevin De Bruyne kon er ondanks het uitblijven van doelpunten in de slotfase vervolgens toch nog een keer gejuicht worden in het Etihad Stadium.