‘Het is niet zo dat ik de kantjes eraf liep, maar het kon beter’

Tom Beugelsdijk stond vrijdag voor het eerst sinds 4 november in de basis bij ADO Den Haag. De centrumverdediger werd in de voorgaande vier duels gepasseerd en mocht zich tegen Willem II weer eens bewijzen bij trainer Alfons Groenendijk.

Groenendijk wilde Beugelsdijk ‘prikkelen’ en dat is gelukt, erkent de stopper: “Het heeft mij op scherp gezet om elke dag keihard te trainen. Het is niet zo dat ik de kantjes eraf liep, maar het kon beter. Soms denk je te makkelijk, het komt wel goed”, aldus de 28-jarige Beugelsdijk voor de camera van FOX Sports.

“In wedstrijden is dat niet mijn ding, maar op trainen weleens. En dan ben je in wedstrijden ook minder scherp.” Groenendijk vond ADO in de defensie ‘gedegen’ spelen: “We scoorden op de goede momenten en hebben met z'n allen hard gewerkt. Ik ben absoluut tevreden met deze goede uitslag.”

Beugelsdijk pakte overigens zijn achtste gele kaart van het seizoen en daar is hij ‘niet trots’ op: “En ik doe het zeker niet expres. Je moet met een gele kaart op zak toch anders verdedigen en je kan niet meer de beuk erin gooien.” ADO staat door de 0-3 overwinning met negentien punten op de tiende plaats in de Eredivisie.