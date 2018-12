Wijnaldum steekt de loftrompet: ‘Hij doet het bijna iedere wedstrijd!’

Liverpool gaat momenteel aan kop in de Premier League, terwijl de Engelse topclub zich deze week ook wist te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Komende zondag ontvangt Liverpool in eigen huis Manchester United, dat slechts zesde staat met reeds zestien punten achterstand. Georginio Wijnaldum waakt voor onderschatting.

“We weten dat we veel moeten doen om geen wedstrijden te verliezen en zelfs nog meer om ze te winnen. We weten dat we iedere keer goed moeten presteren. Of we onverslaanbaar zijn? Nee, zeker niet! We zijn zeker niet onverslaanbaar. We hebben ook een manager (Jurgen Klopp, red.) die ons met beide benen op de grond houdt”, zegt de middenvelder in gesprek met Goal.

Dinsdagavond won Liverpool met 1-0 van Napoli, mede door goede reddingen van Alisson Becker. Wijnaldum is lyrisch over de doelman, die op het einde van het duel een poging van Arek Milik knap keerde. “Het was een geweldige redding”, aldus de Oranje-international. “Hij doet het bijna iedere wedstrijd! Hij heeft ons enorm geholpen sinds zijn komst.”

“Hij heeft aangetoond dat hij een hele goede doelman is. Het is altijd lastig ballen te stoppen. Neem bijvoorbeeld de kans van André Gomes van Everton. Als die bal erin ging, had niemand het Alisson kwalijk genomen. En toch verrichtte hij een redding! Natuurlijk geeft het vertrouwen met hem op doel, maar dat is ook het geval met Loris Karius en Simon Mignolet.”