Van der Vaart: ‘Wat hij deed bij Real Madrid, was compleet krankzinnig’

Cristiano Ronaldo ruilde Real Madrid afgelopen zomer in voor Juventus en dat is te merken bij de Koninklijke, stelt Rafael van der Vaart. De Spaanse grootmacht etaleert dit seizoen niet de vorm die het de voorbije voetbaljaargangen had. Volgens de oud-middenvelder van Real is het vertrek van de Portugese aanvaller daarin cruciaal.

“Je kan niet een speler vervangen die veertig of vijftig doelpunten per seizoen maakt. Natuurlijk mist de club Ronaldo. Wat hij deed bij Real Madrid, was compleet krankzinnig”, zegt Van der Vaart over zijn voormalig ploeggenoot in gesprek met Goal. De voormalig Oranje-international is echter van mening dat er nog voldoende kwaliteit aanwezig is bij Real om prijzen te pakken.

Van der Vaart ziet inkomende transfers deze winter niet als een noodzakelijkheid. “Het is namelijk altijd lastig om geschikte spelers te halen in de winter. Spelers die de ploeg met deze klasse echt verder helpen, zijn er nauwelijks.” De 109-voudig international vindt dat trainer Santiago Solari de tijd moet krijgen om de boel helemaal op de rit te krijgen.

“Als je al één wedstrijd verliest bij Real, kan je al spreken van een crisis. Julen Lopetegui (voormalig trainer van Real, red.) won vier of vijf wedstrijden niet en verloor de topper tegen Barcelona. Een club als Real tolereert dat niet”, aldus Van der Vaart, die van 2008 tot 2010 in totaal 73 wedstrijden speelde voor de Madrilenen.