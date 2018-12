‘Ik wil ergens Eredivisie-ervaring opdoen en dan ooit stap maken naar Ajax 1’

AMSTERDAM - Jong Ajax kende in de afgelopen voetbaljaargang een prachtig seizoen en sloot het jaar uiteindelijk af met een primeur door als eerste beloftenelftal kampioen van de Keuken Kampioen Divisie te worden. In het huidige seizoen gaat het iets minder van een leien dakje voor de talenten uit Amsterdam en bezet de ploeg, ondanks de 5-2 overwinning op FC Twente van anderhalve week geleden en de zege op 1-0 zege op TOP Oss van afgelopen vrijdag, de negende plaats op het tweede profniveau van Nederland. Teun Bijleveld was in het afgelopen jaar een van de spelers die veel minuten maakten in de equipe van Michael Reiziger en hij denkt dat zijn team na een moeizame start weer naar boven mag kijken.

“Ik denk ten eerste dat we dit jaar een jonger team hebben, met ook een aantal buitenlandse jongens. Dat maakt het allemaal net iets uitdagender, bijvoorbeeld in de communicatie. Als je met allemaal Nederlandse jongens speelt die wat ouder zijn, is het makkelijker om een echt team te vormen. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld dat we een heel hecht team hadden en als het minder gaat kan je daar altijd op terugvallen”, legt hij uit in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. “Dat is dit seizoen misschien iets minder, maar ik heb wel het gevoel dat we stappen maken als team en dat we steeds meer voor elkaar gaan werken. Ik denk ook echt dat we op de goede weg zijn, maar het heeft dit seizoen wel iets langer geduurd. We hebben ook iets minder een vaste kern, er wordt heel veel gerouleerd. Erik ten Hag laat veel jonge jongens met het eerste meetrainen en dat is alleen maar goed, maar zo is het wel wat lastiger om een vast team te vormen bij Jong Ajax.”

Bijleveld was eerder acht jaar actief in de jeugd van AZ.

Bijleveld is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdam, nadat hij er vorig jaar zomer na acht jaar voor koos om AZ te verlaten. De twintigjarige middenvelder zag bij Ajax meer kansen om zich door te ontwikkelen: “Ik had daar een aflopend contract, maar kreeg wel een nieuwe aanbieding en kon voor drie jaar bijtekenen. Ajax meldde zich echter en ik voelde bij AZ niet meer het volledige vertrouwen dat ik naar het eerste kon doorgroeien, of dat zij het idee hadden dat ik me verder zou ontwikkelen. Vanuit dat gevoel ben ik toen naar Ajax gegaan, omdat ik het idee kreeg dat ik hier wel gestimuleerd zou worden om me echt te ontwikkelen en een betere speler te worden. Dat heeft ook goed uitgepakt, want ik denk dat ik echt stappen heb gemaakt.”

Met zijn overstap naar Ajax kwam er voor Bijleveld een droom uit, aangezien het uit Ouderkerk aan de Amstel afkomstige talent opgroeide in een ‘Ajax-huishouden’. Dit betekent echter niet dat hij het niet even moeilijk heeft gehad met zijn vertrek uit Alkmaar: “AZ zit nog steeds in m’n hart, zij hebben mij ook grootgebracht en natuurlijk was het lastig om de club te verlaten. Ik heb daar ook heel veel vrienden waar ik de hele jeugd mee samen heb gespeeld en mee op school heb gezeten. Maar als ik toen echt een goed gevoel had gehad over waar ik me bevond en echt het gevoel had dat dit de plek was waar ik wilde zijn, was ik wel gebleven. Dat was echter niet zo, waardoor de keuze om te vertrekken minder lastig werd. Het voelde niet alsof ik weg moest, maar wel dat het beter zou zijn om weg te gaan”, vervolgt hij zijn verhaal.

Bijleveld kwam vorig seizoen in het kampioensjaar 29 keer in actie namens Jong Ajax en inmiddels staat de teller ook al weer op 14 wedstrijden in de huidige voetbaljaargang. Met die cijfers is hij de speler die in de huidige selectie van Reiziger de meeste wedstrijden speelde in de Eerste Divisie: “Het is natuurlijk wel iets waar je trots op mag zijn, maar het liefst speel je in de hoofdmacht. In het begin was het ook iets heel groots om in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. Eigenlijk ging ik van AZ Onder-19 naar Jong Ajax en dan komt er natuurlijk opeens veel meer aandacht voor je spel. Ik weet nog dat ik mijn eerste wedstrijd uit bij SC Cambuur speelde en meteen in de basis stond. Ik dacht meteen: ‘Zo, dat is wel even wat anders dan een zaterdagochtend in Zaandam.’ Toen kreeg ik wel door dat je van dit soort wedstrijden op dit niveau echt beter wordt. Ik weet niet precies hoe er in de Eredivisie wordt gespeeld, maar ik heb soms weleens het gevoel dat de Keuken Kampioen Divisie nog fysieker is. Er is meer strijd, voor spelers zoals ik is dat goed, maar ook moeilijk.”

Bijleveld werd vorig seizoen met Ajax kampioen van de toenmalige Jupiler League.

“Dit jaar is het niveau daarnaast nog verder omhooggegaan met teams als FC Twente, Sparta Rotterdam, Roda JC Kerkrade en Go Ahead Eagles. Dat zijn echt ploegen met een Eredivisie-waardig stadion, publiek, uitstraling en alles eromheen. We hebben het uit dan ook vaak lastig, maar dat komt misschien ook doordat we zo jong zijn en daardoor sneller onder de indruk raken. Maar we hebben nu Twente-uit gehad (5-2 winst voor Jong Ajax, red.) en ik vond dat we het daar echt goed deden en eindelijk de schroom van ons af gooiden”, vertelt hij. Doordat Jong Ajax dit seizoen met veel jongere talenten speelt, wordt er meer naar Bijleveld gekeken om een voortrekkersrol op zich te nemen: “Ik ben nu een van de ouderen, er spelen zelfs een paar jongens van zestien mee. Dani de Wit is onze eerste aanvoerder, maar hij zit vaak bij de selectie van het eerste. Ik ben de tweede aanvoerder en er worden nu wat meer verantwoordelijkheden bij mij neergelegd. Als oudere jongen moet je dat ook doen en dat wil ik ook omdat je daar ook weer van leert. Ik wil het ook doen om die jongere jongens verder te helpen.”

Ondanks zijn status van reserveaanvoerder en zijn ervaring in de Keuken Kampioen Divisie, merkt Bijleveld wel dat zijn naam niet de eerste is die op het wedstrijdformulier wordt gezet: “We hebben dit seizoen jongens als Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp die jonger zijn dan ik en waar Ajax op dit moment meer potentie in ziet, als ik het zo uit mag drukken. Ik ben ook gewoon een hele goede voetballer en ik vind niet dat ik voor iemand onderdoe, maar zij zijn op dit moment jonger en Ajax verwacht dat zij grote stappen gaan maken. Dus op het moment dat zij er zijn moet ik op de bank plaatsnemen, dat is op dit moment mijn rol. Zij spelen echter ook vaak Youth League-wedstrijden of wedstrijden met Ajax Onder-19 en als zij er niet zijn speel ik gewoon, dus ik kom nog wel tot aardig wat wedstrijden. Maar zoals ik al zei, ben ik niet de eerste die op het lijstje staat.”

Bijleveld deed in de voorbereiding op dit seizoen een aantal keer mee met de hoofdmacht van Ajax.

De middenvelder, die onlangs voor het eerst aan mocht sluiten bij de selectie van Jong Oranje, maakte eind vorig seizoen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Al-Ahly zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van Ajax en kreeg in de voorbereiding op het huidige seizoen ook minuten in de oefenwedstrijd tegen VVSB, waarin hij zelfs tweemaal wist te scoren. Die positieve ontwikkelingen hebben vooralsnog echter geen vervolg gekregen en Bijleveld ziet de kans om permanent de stap van De Toekomst naar de Johan Cruijff ArenA te zetten dan ook slinken: “Om eerlijk te zijn zie ik het als een lastig verhaal om nu door te breken. Er komen weer jonge jongens aan waar de club ook potentie in ziet en dat accepteer ik ook. Ik wil ook niet zeggen dat ik uitontwikkeld ben in de Keuken Kampioen Divisie, maar ik wil graag kijken of ik het niveau van de Eredivisie ook aankan. Ik ben inmiddels twintig en ik denk dat het ook belangrijk is voor een jongen van mijn leeftijd die bij Jong Ajax speelt om naar een club in de Eredivisie te gaan”, legt hij uit.

Bijleveld zag ploeggenoten als Zian Flemming, Danilho Doekhi, Damil Dankerlui en Deyovaisio Zeefuik in het afgelopen jaar de overstap maken naar respectievelijk PEC Zwolle, Vitesse, Willem II en FC Groningen en heeft voor zichzelf wel een soortgelijk traject in gedachten: “Dat zijn allemaal jongens die ongeveer van mijn leeftijd zijn en allemaal de stap naar de Eredivisie hebben gemaakt, waar ze gewoon beter worden. Ik kan wel blijven wachten op mijn kans, maar die kans is gewoon klein op dit moment en ik denk dat iedereen dat ook wel zo ziet. Ik wil eigenlijk ergens Eredivisie-minuten maken, beter worden en dan ooit nog een keer de stap maken naar Ajax 1”, vervolgt hij. Bijleveld beschikt over een aflopend contract, al heeft Ajax nog wel de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Van een verhuur aan een andere club in de Eredivisie gaat hij echter niet uit: “Ik denk wel dat het een verkoop wordt, zodat ik ergens twee of drie jaar kan spelen, echt stappen kan maken en dan ooit nog een keer naar bijvoorbeeld Ajax 1 kan. Ik denk dat het lastig wordt om dat nog via Jong Ajax te doen. Misschien gaat het ook wel in de winter gebeuren, het is wellicht wel het beste om zo snel mogelijk minuten te gaan maken. Maar misschien gebeurt het ook wel later, dat is afwachten.”

