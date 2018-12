‘In de rust zei ik dat ze er nog tien nodig hadden en bracht ik extra spits in’

Jong Achilles ’29 verloor dit seizoen al 11-0 van Jong FC Emmen, met 10-0 van SC Cambuur, met 10-0 van Jong De Graafschap en met 10-2 van Jong FC Twente. Maandagavond volgde een nieuwe blamage voor de talenten uit Groesbeek, aangezien er met maar liefst 20-0 werd verloren op bezoek bij Jong Heracles Almelo. Voor Peter Reekers, trainer van de Twentenaren, werd het een bijzondere avond.

“Dit is echt een uitslag die bizar is. De laatste keer dat ik zo'n overwinning heb behaald is in de jeugd bij DETO in Vriezenveen, toen ik nog klein was. Maar op betaald voetbal-niveau zeker niet”, vertelt hij in gesprek met RTV Oost. Reekers en zijn team hadden voor aanvang van het duel al de doelstelling om de eerdere grote afstraffingen voor Achilles te overtreffen: “We waren al poulewinnaar, dus dan ga je kijken hoe kan ik de jongens nog motiveren voor zo'n wedstrijd.”

“Want de jongens zien de uitslagen natuurlijk ook wel voorbijkomen elke week. De grootste nederlaag was tegen FC Emmen, 11-0. Dus ik heb tegen de jongens gezegd: ‘Het zou mooi zijn als we dat kunnen verdubbelen. Dat we er twintig zouden kunnen maken en uiteraard geen tegendoelpunt krijgen. Als we dat halen hebben we het fantastisch gedaan.’ Vandaar ook de blijdschap bij de allerlaatste goal”, legt hij uit. Voor Reekers was de beslissing om in de rust een extra aanvaller in de brengen terwijl het al 10-0 stond voor zijn ploeg, dan ook een logische keuze.

“In de rust zei ik dat ze er nog tien nodig hadden. Ik heb met een lach gezegd dat we doelpunten nodig hadden en dus heb ik er een verdediger afgehaald en een extra spits bij gebracht om daar een beetje mee te spelen”, vervolgt hij zijn verhaal. De oefenmeester toonde ondanks het behalen van zijn doelstelling achteraf wel mededogen voor de trainer van de tegenstander, die na afloop van de wedstrijd zijn excuses aan kwam bieden: “Het is voor onze jongens niet leuk, het is voor Achilles niet leuk en uiteraard ook niet voor de stafleden van Achilles.”