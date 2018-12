Verbeek en De Boer adviseren: 'Ik vergelijk hem met een N'Golo Kanté'

Tonny Vilhena wordt de laatste dagen in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Feyenoord, waarbij onder meer AS Roma, Tottenham Hotspur en AC Milan als mogelijke bestemmingen worden genoemd. Gertjan Verbeek en Ronald de Boer stellen bij FOX Sports vast dat de middenvelder klaar is voor de stap naar het buitenland.

De Boer vond Vilhena zondag de uitblinker bij Feyenoord bij het gewonnen uitduel met FC Emmen (1-4). "Zijn drive en diepgang zijn zo belangrijk. Maar ook verdedigend: hij heeft altijd de agressie om ballen af te pakken. Dan ben je van ongelooflijke waarde", aldus de oud-international, die hoopt dat Vilhena, die nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip, de juiste club uitkiest.

"Je moet goed kijken naar wat voor club je gaat. Wat past bij je en wat voor spelers hebben ze? Hebben ze al vier van dat soort spelers of juist niet?", vervolgt De Boer, die in de 23-jarige middenvelder veel potentie ziet. "Ik vergelijk hem bijvoorbeeld met een N'Golo Kanté, maar dan iets verder naar voren. Bij het Nederlands elftal jaagt hij ook de hele boel op."

Verbeek stelt dat de Bundesliga een goede stap zou zijn. "In Duitsland wel een behoefte aan dat soort spelers, zeker op het middenveld. Die zijn zeer geliefd en altijd welkom. Dat zie je aan Davy Klaassen, die nu ook zijn vorm terugvindt. Hij is nooit geblesseerd en een van de fitste spelers van Feyenoord. Als je naar Jordy Clasie kijkt: die wordt beter, maar drie wedstrijden in een week is toch veel voor hem."