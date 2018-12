Lasse Schöne baalt: ‘Laten ze dat lekker allemaal verwijderen’

Lasse Schöne was zaterdagavond absoluut niet te spreken over het kunstgrasveld van PEC Zwolle. Ajax won weliswaar met 1-4 in Zwolle, maar twee spelers van het team van Erik ten Hag raakten in de eerste helft al geblesseerd. Zowel Donny van de Beek als André Onana moest zich laten vervangen en hun inzetbaarheid voor het Champions League-duel met Bayern München is onzeker.

“Het kunstgras zullen we het maar niet over hebben, wat een slecht veld zeg”, klaagde Schöne in gesprek met AT5. “Je kunt geen rekening houden met het veld, het is spekglad. Dat zie je bij André ook, die glijdt uit door het veld. Ik weet niet wat hij nu heeft, maar laten ze het kunstgras allemaal lekker verwijderen.”

Het veld van PEC ligt al langere tijd onder vuur, nadat in het verleden meerdere spelers zware blessures op de Zwolse grasmat opliepen. “Het zijn blessures die niet per se door het kunstgras komen, maar die ook op een normaal veld hadden kunnen ontstaan”, werd Matthijs de Ligt door De Telegraaf geciteerd. “Maar het is niet toevallig dat we vandaag (zaterdag, red.) twee blessures oplopen.”

Over de ernst van de blessures kon Ten Hag na afloop geen duidelijkheid verschaffen. Volgens De Ligt ziet het er bij Van de Beek ‘goed uit’, maar over de inzetbaarheid van Onana zijn twijfels. Kostas Lamprou verving de Kameroener in Zwolle onder de lat en zal ook woensdag het doel verdedigen als zijn teamgenoot niet tijdig hersteld is.