Jordi Alba: ‘De verkiezing van de Ballon d’Or is één grote leugen’

Lionel Messi speelde zaterdagavond een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. De aanvaller van Barcelona scoorde in de stadsderby tegen Espanyol (0-4) uit twee schitterende vrije trappen en bereidde tussendoor met een heerlijke steekpass ook de 0-2 van Ousmane Dembéle voor. Het was op papier het antwoord van de Argentijn op de recente verkiezing van de Ballon d’Or, waar hij op een teleurstellende vijfde positie eindigde.

“De verkiezing van de Ballon d’Or is één grote leugen”, stelde Jordi Alba na afloop van het duel. “Er worden door media en clubs veel campagnes gevoerd. Dat is allemaal te respecteren, maar iedereen weet dat Lionel Messi de allerbeste voetballer ter wereld is. Het is een individuele prijs, niet een prijs voor degene die de meeste prijzen heeft gewonnen. En voor mij is hij de beste speler ter wereld.” Pelé omschreef Messi als een voetballer die alleen met links kan schieten en maar één kunstje kan. “Pelé ziet het blijkbaar niet goed”, repliceerde de linkerverdediger annex Spaans international.

Ook Sergio Busquets zette twijfels bij het resultaat van de Ballon d’Or-verkiezing, die door Luka Modric werd gewonnen. Ook Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé eindigden hoger op de ranglijst. “We weten allemaal waar Leo toe in staat is. Het is een genot om hem dagelijks aan het werk te zien”, vertelde de middenvelder. “Het is overweldigend om te zien hoe efficiënt hij is op trainingen en in wedstrijden. Hij is doorslaggevend met vrije trappen en in open spel. Daarom is hij de beste ter wereld.”

“Ik denk dat er nu wel genoeg over gezegd en geschreven is”, zei Gerard Piqué op zijn beurt. “Lionel is de beste ter wereld, de verkiezing was raar.” Messi sprak na afloop niet over de Ballon d’Or, maar wel over zijn schitterende vrije trappen. “Ik probeer een soort van ritueel erin te houden. Ik probeer de vrije trappen op dezelfde manier te nemen, zodat ze hopelijk goed blijven gaan. Ik trof tweemaal doel, maar andere keren nam ik er meer en gingen ze er niet in. Ik had het geluk dat ik tweemaal op rij scoorde.”