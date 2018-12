‘Juventus wil ‘fout’ met Verratti niet herhalen en mikt op snelle deal’

Juventus bereikte zes jaar geleden een akkoord met Marco Verratti, van jongs af aan supporter van La Vecchia Signora, maar zag de middenvelder vervolgens naar Paris Saint-Germain verkassen nadat Pescara een bod van dertien miljoen euro uit Parijs had geaccepteerd. Voor Sandro Tonali dreigt zich eenzelfde scenario te voltrekken en Juventus wil er nu alles aan doen om het talent snel binnen te hengelen.

De middenvelder van Brescia, die in Italië al ‘de nieuwe Andrea Pirlo’ wordt genoemd, staat namelijk ook in de belangstelling van clubs als AC Milan, Napoli en Chelsea en de concurrentie is dus fors te noemen. Tuttosport meldt zaterdag echter dat Juventus nu actie onderneemt om de andere geïnteresseerde af te troeven en de gesprekken met Brescia inmiddels heeft geopend.

Technisch directeur Fabio Paratici onderhandelt op het moment met Brescia-voorzitter Massimo Cellino, die echter van plan is om het onderste uit de kan te halen voor het achttienjarige talent. Tonali ligt namelijk nog tot medio 2021 vast bij i Rondinelle, terwijl de club ook nog een optie heeft om zijn verbintenis met een jaar te verlengen. Cellino verlangt dan ook een bedrag dat rond de 25 miljoen euro ligt voor zijn pupil.

Tonali maakte in augustus vorig jaar op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Brescia en speelde vooralsnog 32 wedstrijden voor de club uit de Serie B, waarin hij goed was voor drie goals en zeven assists. Zijn prestaties op het tweede Italiaanse niveau zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij bondscoach Roberto Mancini, aangezien hij vorige maand nog bij de selectie van La Squadra Azzurra werd gehaald voor de oefeninterland tegen de Verenigde Staten. Hij kwam toen echter niet in actie.