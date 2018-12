Ten Hag laakt ‘afzeikcultuur’: ‘Het was oneerlijk, soms schandalig’

Erik ten Hag heeft het in zijn eerste maanden bij Ajax niet eenvoudig gehad. De coach kwam in december over van FC Utrecht en opeens stonden de schijnwerpers op hem gericht. Ten Hag kreeg de nodige kritiek te verduren en spreekt in een interview met de Volkskrant van een ‘afzeikcultuur’ in Nederland.

“Daarvoor is wel een markt, ja”, glimlacht Ten Hag. “Je moet iemand objectief beoordelen op het werk dat hij levert. Die kritiek was soms oneerlijk. Soms zelfs schandalig, maar ik heb daarop geen invloed. Mijn job is: het maximale uit mijn team halen en spelers verbeteren.”

Ten Hag is inmiddels 43 wedstrijden de trainer van Ajax en verloor slechts drie duels: twee keer van PSV en eenmaal van Vitesse. Hij ziet dat zijn formatie progressie boekt: “Vier jaar zonder prijs, dat telt bij Ajax. Ik krijg berichten dat mensen trots zijn, ook door de manier waarop we voetballen. We zien deze ploeg elke dag groeien.”

“Ik zie het aan data en dan word ik wel eens uitgelachen. Data zijn feiten. Daarmee kun je veel onderbouwen. We krijgen weinig goals tegen. We scoren steeds makkelijker. Dat is tastbaar, herkenbaar.” Met Ajax neemt Ten Hag het zaterdagavond op tegen PEC Zwolle, de nummer veertien van de Eredivisie.