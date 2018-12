Van der Meyde blikt terug: ‘Ik sloeg Mathijsen vervolgens direct knockout’

Andy van der Meyde reist het hele land door met zijn nieuwe theatershow en blijft bezig met zijn succesvolle YouTube-show Bij Andy in de Auto. Op de officiële website van Ajax neemt hij donderdag echter de tijd om terug te blikken op zijn periode in Amsterdam. De voormalig rechtsbuiten kwam in 1994 terecht in de C1 van Ajax en speelde uiteindelijk 91 competitieduels in het eerste.

Van der Meyde stond te boek als een lastige jongen en ook in zijn jeugd was hij geen lieverdje. "Mijn eerste wedstrijd weet ik nog wel. Op een toernooi ging ik de linksback, Joris Mathijsen, telkens voorbij", blikt Van der Meyde terug. "Hij kon dat niet hebben en trok aan mijn haren. Ik sloeg hem vervolgens direct knockout. Mijn trainer, Günther de Haan, werd helemaal gek natuurlijk. Al die jongens keken me aan en vonden dat ik gek was. Ze dachten dat ik zo'n boer was uit Arnhem."

In die periode bouwde Van der Meyde een speciale band op met toenmalig hoofd jeugdopleiding Co Adriaanse. Het was een haat-liefdeverhouding; Adriaanse heeft Van der Meyde weleens weggestuurd wanneer hij 'niet luisterde' of 'vervelend' was. "Ooit brak ik het been van de keeper van Newcastle United, zo dol was ik. Nooit ging ik een duel uit de weg. Na dat voorval werd ik een week weggestuurd", vervolgt de zeventienvoudig Oranje-international.

"Op trainingen ben ik ook wel eens op de vuist gegaan met teamgenoten. Uiteindelijk moest ik altijd op kantoor komen bij Adriaanse. Maar Co had een zwak voor me, hij zag het wel in me zitten", vertelt de inmiddels 39-jarige Arnhemmer, die in zijn carrière ook onder contract stond bij FC Twente, Internazionale, Everton en PSV. "Hij vond me een beetje gek, maar had wel vertrouwen in mij. Iemand anders had me ongetwijfeld weggestuurd. Of ik ergens spijt van heb? Nee, zo ben ik nu eenmaal."